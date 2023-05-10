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Spor

Tayfur göze girdi Maxim şüpheli

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen iki futbolcu için teknik direktör Şenol Güneş'in kararı bekleniyor. Deneyimli çalıştırıcının Tayfur'dan memnun olduğu, Maxim ile ilgili kararı ise sezon sonuna bıraktığı öğrenildi. Boşa çıkacak olan Redmond'ın kalması için de çaba harcanacak. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

09:36 . 10/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Tayfur Bingöl, bu sezon Beşiktaş formasıyla 26 maçta 2 asist yaptı.

Tayfur Bingöl, bu sezon Beşiktaş formasıyla 26 maçta 2 asist yaptı.

Beşiktaş'ta Antalyaspor galibiyetinin ardından futbolculara 3 günlük izin verilse de teknik heyet çalışmalarına devam ediyor.


Ekibiyle birlikte kadrosunun analizini yapan ve önümüzdeki sezon planlarına başlayan teknik direktör Şenol Güneş, kiralık ve sözleşmesi biten oyuncularla ilgili görüşlerini yönetimle paylaşacak. Deneyimli teknik adam kiralık olarak forma giyen Tayfur Bingöl ve Maxim'in yanı sıra sezon sonunda serbest kalacak Nathan Redmond ile ilgili karar aşamasına geldi.


Tayfur için indirim istenecek

Tayfur Bingöl'ün sonradan oyuna girerek takıma verdiği katkıdan memnun olan Güneş, 29 yaşındaki oyuncunun uygun bir bonservis bedeliyle kalmasını istiyor. Alanyaspor opsiyonu 1.5 milyon Euro olarak belirlerken Beşiktaş bu rakamı fazla buluyor. Siyah-beyazlılar, 500 bin Euro'luk bir öneride bulunacak.


Maxim öne çıkamadı

Beşiktaş'ın deprem nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'dan kiraladığı Maxim, beklentilerin uzağında kaldı. 10 numara mevkisinde oynayan deneyimli oyuncu ile ilgili Şenol Güneş'in net bir fikri henüz oluşmadı.


Rumen oyuncu için Gaziantep FK 2.5 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Siyah-beyazlılar, sezon sonunu bekleyecek ve Güneş'in istemesi halinde teklifini iletecek. Alacakları nedeniyle kulübüne ihtar çeken Maxim'in serbest kalası halinde durum yeniden gözden geçirilecek.


Redmond'ın eli güçlü

Sezonun ilk bölümünde etkisiz kalsa da sonradan açılan ve özellikle derbilerde iyi bir performans gösteren Redmond ile Beşiktaş yola devam etmek istiyor. Siyah-beyazlıların Southampton'dan kadrosuna kattığı İngiliz futbolcunun da sözleşmesi sezon sonunda noktalanacak. Sezon sonunda serbest kalacak olan Redmond'ın takımda kalma olasılığı oldukça yüksek.


#Süper Lig
#Beşiktaş
#Tayfur Bingöl
#Alexandru Maxim
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