Beşiktaş'tan 40 milyon Euroluk transfer: Taraftarları heyecanlandıran hamle

Beşiktaş'tan 40 milyon Euroluk transfer: Taraftarları heyecanlandıran hamle

18:21 29/03/2026, Pazar
G: 29/03/2026, Pazar
Yeni Şafak
Yeni sezonun ilk transferi stoper bölgesine.
Yeni sezonun ilk transferi stoper bölgesine.

Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için Avrupa’nın dev kulüplerinin de peşinde olduğu yıldız bir stoperi gündemine aldı. Siyah-beyazlıların istediği başarılı oyuncu için 40 milyon Euro talep edildi.

Beşiktaş, gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlı ekipte, Emmanuel Agbadou’nun performansından memnun kalınırken, Fildişi Sahilli stoperin yanına yine aynı ülkeden güçlü bir partner arandığı öğrenildi.

Bu doğrultuda Beşiktaş’ın gündemine gelen isim ise Evan Ndicka oldu. Hâlihazırda AS Roma forması giyen 24 yaşındaki savunmacı için Avrupa devlerinin de devrede olduğu belirtildi. Polonya basınında yer alan haberlere göre Liverpool, Tottenham Hotspur, Manchester United ve Chelsea da başarılı stoperi yakından takip ediyor.

İtalyan temsilcisi Roma’nın ise Finansal Fair Play kuralları nedeniyle yaz transfer döneminde oyuncu satışı yapması bekleniyor. Bu kapsamda Ndicka’nın, takımdan ayrılması en muhtemel isimlerden biri olduğu ve en az 40 milyon euro bonservis bedeliyle elden çıkarılabileceği ifade edildi.

Savunmadaki istikrarlı performansının yanı sıra hücum katkısıyla da öne çıkan genç stoper, bu sezon görev aldığı 35 maçta 5 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekti.




