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Spor

Beşiktaş'tan Masuaku duyurusu: UEFA'nın kararını açıkladılar

Beşiktaş, Tirana maçında kırmızı kart gören Arthur Masuaku'ya verilen 2 maç men cezasının, 1 maça indirildiğini açıkladı.

22:16 . 8/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Arthur Masuaku

Arthur Masuaku

Beşiktaş'ın sol beki Arthur Masuaku'nun Tirana maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı 2 maçlık ceza 1 maça indirildi.


Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında KF Tirana ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören futbolcumuz Arthur Masuaku'nun cezası 2 maçtan 1 maça indirilmiştir. Buna göre Arthur Masuaku, Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Neftçi Bakü PFK ile oynayacağı rövanş maçında forma giyebilecektir.


Ayrıca; KF Tirana ile deplasmanda oynadığımız rövanş maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle UEFA tarafından Kulübümüze 40 bin Euro para cezası ve 1 maç deplasman tribünü kapatma cezası verilmiştir. Söz konusu ceza, ihlalin tekrar etmesi durumunda geçerli olacaktır.


Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."



#Arthur Masuaku
#Beşiktaş
#UEFA
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