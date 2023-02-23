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Spor

Beşiktaş'tan play-off iddiasına yalanlama

Beşiktaş Kulübü, başkan Ahmet Nur Çebi'nin "Şampiyon play-off sistemiyle belirlensin" şeklinde bir önerisinin olmadığını açıkladı.

15:59 . 23/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ahmet Nur Çebi

Ahmet Nur Çebi

Ahmet Nur Çebi’nin, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında play-off önerdiği öne sürülmüştü. Siyah-beyazlı kulüp bu iddiayı yalanladı.


Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında, Spor Toto Süper Lig şampiyonunun play-off sistemiyle belirlenmesi önerisinde bulunduğu iddiasıyla yazılı, görsel ve sosyal medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır. Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin söz konusu toplantıda iddia edildiği gibi bir talebinin olmadığını belirtir, kamuoyundan masa başında kasıtlı olarak üretildiğine inandığımız hayal mahsulü haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz."






#Beşiktaş
#Ahmet Nur Çebi
#Süper Lig
43 dakika önce
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Beşiktaş'tan play-off iddiasına yalanlama
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