Beşiktaş'tan VAR paylaşımı: Madem öyle, biz de yorumumuzu katalım!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor maçlarının VAR kayıtlarını açıklamasının ardından kulüplerden arka arkaya açıklamalar geliyor. Beşiktaş'ta VAR kayıtlarına dair Twitter'dan açıklama yayımladı.

''Madem öyle, biz de yorumumuzu katalım!''

Beşiktaş Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Kamuoyu Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kayıtlarını beklerken, Gaziantep FK ile oynadığımız maçtaki pozisyonun VAR kayıtlarının neden açıklandığını anlayamadık! Madem öyle, biz de yorumumuzu katalım!'' açıklamalarında bulundu.

''Şiddet yok abartıyor''

Hakem yorumu ☑️



''Ofsaytımsı'' 🤔

Hakem yorumu değil ✖️ https://t.co/iRPdg8CgOb — Beşiktaş JK (@Besiktas) January 3, 2023

SPOR "Ofsaytımsı bir şey olabilir"