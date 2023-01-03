Spor Beşiktaştan VAR paylaşımı Madem öyle, biz de yorumumuzu katalım
FUTBOL FUTBOL

Beşiktaş'tan VAR paylaşımı: Madem öyle, biz de yorumumuzu katalım!

Beşiktaş TFF'nin VAR kayıtlarının açıklamasının ardından Twitter'dan açıklama yaptı. Siyah beyazlı ekip kayıtlarla ilgili ''Madem öyle, biz de yorumumuzu katalım!'' açıklamalarında bulundu. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaştan VAR paylaşımı: Madem öyle, biz de yorumumuzu katalım!
Gaziantep FK - Beşiktaş mücadelesinde N'Koudou ile Kitsiou arasında yaşanan pozisyon

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor maçlarının VAR kayıtlarını açıklamasının ardından kulüplerden arka arkaya açıklamalar geliyor. Beşiktaş'ta VAR kayıtlarına dair Twitter'dan açıklama yayımladı.

''Madem öyle, biz de yorumumuzu katalım!''

Beşiktaş Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Kamuoyu Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kayıtlarını beklerken, Gaziantep FK ile oynadığımız maçtaki pozisyonun VAR kayıtlarının neden açıklandığını anlayamadık! Madem öyle, biz de yorumumuzu katalım!'' açıklamalarında bulundu.

"Ofsaytımsı bir şey olabilir"
SPOR
"Ofsaytımsı bir şey olabilir"

Atilla Karaoğlan: Şiddet yok diye gördüm
SPOR
Atilla Karaoğlan: Şiddet yok diye gördüm

Antalyaspor-Fenerbahçe

Antalyaspor-Fenerbahçe

​​Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor.
VAR kayıtları açıklandı

VAR kayıtları açıklandı

​TFF tartışılan iki maçın hakem konuşmalarını paylaştı.
Whatsapp bildirimi

'Whatsapp bildirimi'

VAR kayıtlarında dikkat çeken detay.
'Ofsaytımsı <br>bir şey olabilir'

'Ofsaytımsı
bir şey olabilir'

​VAR kayıtlarından şaşkına çeviren konuşma.
'Şiddet yok diye gördüm'

'Şiddet yok diye gördüm'

​N'Koudou ile Kitsiou arasında yaşanan pozisyona neden kırmızı kart verilmedi?
Hakemliği bitirildi

Hakemliği bitirildi

MHK Özgüç Türkalp'in biletini kesti.
'Hakem hatası değil <br>kural hatası'

'Hakem hatası değil
kural hatası'

​Sivasspor, Galatasaray maçının tekrar edilmesini istiyor.
'Sivasspor'a yapılan haksızlık'

'Sivasspor'a yapılan haksızlık'

​Çalımbay VAR kayıtları hakkında yorumlarda bulundu
Galatasaray seyirci ortalamasında da zirvede

Galatasaray seyirci ortalamasında da zirvede

Spor Toto Süper Lig'de 2022 yılında 4,9 milyon taraftar tribünden maç izledi.
Jesus onay verdi

Jesus onay verdi

​Fenerbahçe'nin Eden Hazard teklifi ortaya çıktı
Süper Lig'in yıldızını <br>saatçi zannettiler

Süper Lig'in yıldızını
saatçi zannettiler

​Mbaye Diagne'nin sığındığı fırının çalışanları konuştu.
'Benim niye <br>haberim yok?'

'Benim niye
haberim yok?'

"Hulk Süper Lig'e geliyor" iddiasına yalanlama geldi.
Fırına sığındı

Fırına sığındı

Özel şoförü Mbaye Diagne'nin aracını kaçırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.