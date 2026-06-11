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Bir dönem Roma'da oynayan Mert Çetin artık 2. Lig'de

Bir dönem Roma'da oynayan Mert Çetin artık 2. Lig'de

17:3911/06/2026, Perşembe
G: 11/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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29 yaşındaki Mert Çetin geçtiğimiz sezon Boluspor'da 5 karşılaşmaya çıktı.
29 yaşındaki Mert Çetin geçtiğimiz sezon Boluspor'da 5 karşılaşmaya çıktı.

2019-2020 sezonunda Roma'ya transfer olan stoper oyuncusu Mert Çetin, gelecek yıl 2. Lig ekibinde forma giyecek.

Bir dönem Avrupa'nın önemli kulüplerinden Roma'nın formasını giyen Mert Çetin'in yeni adresi netleşti. Son olarak Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da forma giyen tecrübeli savunmacı, TFF 2. Lig temsilcisi Erzincanspor ile anlaşma sağladı.

Kırmızı-siyahlı ekip, 28 yaşındaki stoperin transferini resmi olarak duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada,
"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Yıldırım Mert Çetin ile resmi sözleşme imzalamıştır. Yıldırım Mert Çetin'e hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."
ifadelerine yer verildi.

2019-2020 sezonunda Süper Lig'den İtalya Serie A devi Roma'ya transfer olarak dikkatleri üzerine çeken Mert Çetin, kariyerinde önemli bir dönüm noktası yaşamıştı. Tecrübeli futbolcu, yeni sezonda Erzincanspor'un başarısı için mücadele edecek.




#Mert Çetin
#Transfer
#Erzincanspor
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