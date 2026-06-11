Bir dönem Roma'da oynayan Mert Çetin artık 2. Lig'de

2019-2020 sezonunda Roma'ya transfer olan stoper oyuncusu Mert Çetin, gelecek yıl 2. Lig ekibinde forma giyecek.
Bir dönem Avrupa'nın önemli kulüplerinden Roma'nın formasını giyen Mert Çetin'in yeni adresi netleşti. Son olarak Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da forma giyen tecrübeli savunmacı, TFF 2. Lig temsilcisi Erzincanspor ile anlaşma sağladı.
2019-2020 sezonunda Süper Lig'den İtalya Serie A devi Roma'ya transfer olarak dikkatleri üzerine çeken Mert Çetin, kariyerinde önemli bir dönüm noktası yaşamıştı. Tecrübeli futbolcu, yeni sezonda Erzincanspor'un başarısı için mücadele edecek.