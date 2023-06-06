Bjelica: İyi bir mücadele verdik

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Başakşehir'e 3-1 mağlup oldukları müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.





İşte o sözler...





Nenad Bjelica: Başakşehir'i kutluyorum. Biz kendi adımıza bakınca, gayet iyi bir mücadele verdik. 80. dakikaya kadar iki tarafa gidebilecek açık bir maç vardı.





O dakikaya kadar iyi oynadık. Eksik olan çok sayıda oyuncularımız var, 13 oyuncu tam. İlk kez oynayan genç oyuncularımız da vardı.





Mücadeleleri ve formları nedeniyle gururlu ve mutluyum. Tüm şartları düşündüğünüzde, gerçekten o dakikaya kadar direnç gösterdik, iyi oynadık.











