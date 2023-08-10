Bjelica konsantrasyon kaybı istemiyor

Süper Lig'in açılış maçında yarın Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da hazırlıklar devam ederken, teknik direktör Nenad Bjelica, yoğun kamp dönemi ve sonrasında günde 2 kez yaptırdığı antrenman sayısını bire düşürdü.

Takımın konsantrasyon kaybı yaşamasını istemeyen Hırvat teknik adam, antrenmanları da son 3 gündür basına ve taraftara kapattı.

Orsic dışındaki sakat oyuncuların yavaş yavaş takıma dönmeleri ile moral bulan Hırvat teknik adam. ekibiyle birlikte Antalyaspor'un eski maçlarını izleyerek oyun formasyonunu da oluşturmaya çalışıyor.

Sezonun ilk maçını kazanarak lige moralli girmek istediklerini belirten Bjelica, "Taraftarımızın önünde kazanmak için her şeyi yapacağız. Galibiyete çok ihtiyacımız var. Taraftarımızla kenetlenerek kazanmak istiyoruz" dedi.