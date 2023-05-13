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Spor

Bjelica'dan oyuncularına: Size güveniyorum

Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam eden Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, idmanda oyuncularına yaptığı konuşmada, "Sıkıntılı günler yaşamış olabilirsiniz. Birbirimize vereceğimiz destekle bunların üstesinden gelebiliriz. Ben sizlere güveniyorum" dedi.

15:03 . 13/05/2023 Cumartesi
IHA
Nenad Bjelica, antrenman öncesi oyunculara seslendi.

Nenad Bjelica, antrenman öncesi oyunculara seslendi.

Trabzonspor, Süper Lig’in 34. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Teknik çalışmayla devam eden antrenmanın son bölümünde sonuçlandırma yapıldı.


Antrenman öncesi oyuncularıyla kısa bir değerlendirme toplantısı yapan Hırvat çalıştırıcı, oyuncularına olan güvenini yineledi. Zor günleri bir birlerine verecekleri destekle aşabileceklerini vurgulayan Bjelica, "Kaliteli oyunculardan oluşan bir takımız. Sıkıntılı günler yaşamış olabilirsiniz. Birbirimize vereceğimiz destekle bunların üstesinden gelebiliriz. Ben sizlere güveniyorum ve antrenmanlarda istekli oluşunuz beni memnun ediyor" ifadelerini kullandığı öğrenildi.


Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.





#Trabzonspor
#Nenad Bjelica
#Fenerbahçe
44 dakika önce
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