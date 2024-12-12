UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 23.00'de başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Bodo/Glimt - Beşiktaş maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek.
Aspmyra Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka saat 23.00'de başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Slovak hakem Filip Glova yönetecek.
Siyah-beyazlılarda cezalı Arthur Masuaku'nun yanı sıra tedavileri devam eden Ciro Immobile, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal ve UEFA listesinde yer almayan Alex Oxlade-Chamberlain takımı yalnız bırakacak.
BODO/GLİMT - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER
Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Björtuft, Gundersen, Björkan, Evjen, Berg, Saltnes, Zinckernagel, Hauge, Hogh.
Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip, Zaynutdinov, Emrecan, Salih, Al-Musrati, Rafa, Gedson, Muçi, Semih Kılıçsoy.