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Bodo/Glimt - Beşiktaş || Canlı izle - Canlı sonuç

Bodo/Glimt - Beşiktaş || Canlı izle - Canlı sonuç

18:4112/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Beşiktaş - Bodo/Glimt
Beşiktaş - Bodo/Glimt

UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 23.00'de başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Bodo/Glimt - Beşiktaş maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek.


Aspmyra Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka saat 23.00'de başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Slovak hakem Filip Glova yönetecek.


Siyah-beyazlılarda cezalı Arthur Masuaku'nun yanı sıra tedavileri devam eden Ciro Immobile, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal ve UEFA listesinde yer almayan Alex Oxlade-Chamberlain takımı yalnız bırakacak.


BODO/GLİMT - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Björtuft, Gundersen, Björkan, Evjen, Berg, Saltnes, Zinckernagel, Hauge, Hogh.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip, Zaynutdinov, Emrecan, Salih, Al-Musrati, Rafa, Gedson, Muçi, Semih Kılıçsoy.


BODO/GLİMT - BEŞİKTAŞ CANLI SKOR


BODO/GLİMT - BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

Bodo/Glimt - Beşiktaş maçını canlı izlemek için

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU


#Beşiktaş
#Bodo/Glimt
#UEFA Avrupa Ligi

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