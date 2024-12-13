Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya geldi. Aspmyra Stadyumu'nda oynanan müsabaka ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.





Beşiktaş, maçın 21. dakikasında Gedson ile öne geçti. Bodo/Glimt bu gole 37. dakikada Zinckernagel ve 43. dakikada Odin Björtuft ile karşılık vererek mücadeleyi kazandı.





Siyah-beyazlılar bu yenilgiyle 6 puanda kaldı. Bodo/Glimt ise puanını 10'a yükseltti.









Yedek kulübesinde 6 genç futbolcu





Siyah-beyazlılarda cezalı Arthur Masuaku'nun yanı sıra tedavileri devam eden Ciro Immobile, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal ve UEFA listesinde yer almayan Alex Oxlade-Chamberlain ile ailevi sebepler nedeniyle izinli olan Milot Rashica maçta forma giyemedi.





Teknik sorumlu Serdar Topraktepe, mücadeleye Ersin, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Bakhtiyor, Al-Musrati, Ndour, Onur Bulut, Gedson, Rafa Silva ve Semih 11'iyle çıktı.





Beşiktaş'ın yedek kulübesinde çok sayıda genç futbolcu yer aldı. Siyah-beyazlılarda yedek kulübesinde Mert Günok, Salih Uçan, Joao Mario, Ernest Muçi, Jean Onana gibi tecrübeli isimlerin yanı sıra Göktuğ Baytekin, Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay, Serkan Emrecan Terzi, Mustafa Hekimoğlu, Arda Berk Özüarap gibi altyapı çıkışlı oyuncular görev bekledi.





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Maçın önemli dakikaları





6.dakikada Semih Kılıçsoy, topu altıpas sol çaprazına kadar sürerek sert vurdu ancak meşin yuvarlak kalenin sol tarafından dışarı çıktı.

11.dakikada sol çaprazda topla buluşan Rafa Silva, ortasını uzak direğe doğru gönderdi. Gelen topa savunma ile birlikte yükselen Emirhan Topçu kafa vuruşunu yaptı ancak top kalenin sağ tarafından dışarı gitti.

21.dakikada hızlı gelişen atakta sol kanattan hareketlenen Baktiyor Zaynutdinov ortasını uzak direğe doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Gedson Fernandes kayarak vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sağ üst köşeden filelerle buluşturdu.0-1





⚽GOOLL!! Gedson Fernandes!! Bahtiyar önce topu kazandırdı sonra asisti yaptı! Beşiktaş deplasmanda önde!! pic.twitter.com/IQT85QfEzP — TRT Spor (@trtspor) December 12, 2024





26.dakikada sol çaprazdan topla birlikte hareketlenen Rafa Silva ceza sahasına girdi ve kalecinin üzerinden aşırtma vuruşunu yaptı ancak savunma son anda araya girerek topun filelere gitmesine engel oldu.





Rafa Silva müthiş sarktı savunma arkasına Gundersen sakatlanma pahasına topu çizgiden çıkardı! pic.twitter.com/eiF7UmO8ES — TRT Spor (@trtspor) December 12, 2024

31.dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Fredrik Bjorkan pasını altıpas çizgisi gerisindeki arkadaşı Philip Zinckernagel'e göndermek istedi. Savunmada Cher Ndour'un müdahalesine rağmen top Philip Zinckernagel'a geldi ve golcü oyuncu vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı sol üst köşeden filelerle buluşturdu. 1-1





Bodo Glimt, Philip Zinckernagel ile skoru 1-1'e getirdi. pic.twitter.com/bNh2Vvl8Xn — TRT Spor (@trtspor) December 12, 2024





43.dakikada Bodo Glimt, Odin Björtuft ile öne geçti. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Philip Zinckernagel ortasını uzak direğe doğru gönderdi. Bu noktada bulunan Odin Björtuft gelişine vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu. 2-1





Mücadelenin ilk yarısı 2-1 Bodo üstünlüğüyle tamamlandı.

Odin Björtuft, Bodo Glimt'i 2-1 öne geçirdi. pic.twitter.com/sAIP7l40En — TRT Spor (@trtspor) December 12, 2024

50.dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Philip Zinckernagel ortasını ön direğe doğru gönderdi. Yaşanan karambolde Fredrik Bjorkan vuruşunu yaptı top savunmada kaldı.

55.dakikada Gedson Fernandes'in pası ile penaltı noktasına topla buluşan Semih Kılıçsoy dönerek sert vurdu ancak top savunmaya çarparak kalenin sol tarafından dışarı çıktı.

57.dakikada savunmanın yaptığı hatayı değerlendirerek topu çalan Gedson Fernandes, sol taraftan ceza sahasına girdi ve pasını penaltı noktasının sol tarafında bulunan Rafa Silva'ya aktardı. Portekizli yıldız bekletmeden vuruşunu yaptı ancak bu top savunmadan geri geldi.

59.dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Gedson Fernandes, altıpas sol çaprazından yerden vuruşunu yaptı ancak kaleci Nikita Haikin bu topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

66.dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Philip Zinckernagel sol ayağının içi ile vuruşunu yaptı, top kalenin sol tarafından dışarı çıktı.

76.dakikada hızlı gelişen atağımızda Onur Bulut'un ara pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Semih Kılıçsoy, yerden vuruşunu yaptı ancak top kalenin hemen sol tarafından dışarı gitti.





Mücadeleyi 2-1 Bodo/Glimt kazandı.





BODO/GLİMT - BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU









UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU











