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Bodrum FK'dan Diogo Sousa kararı

Bodrum FK'dan Diogo Sousa kararı

13:3014/06/2026, Pazar
DHA
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Diogo Sousa
Diogo Sousa

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, 4 senedir kalesini koruyan Portekizli kaleci Diogo Sousa'nın yeni sezonda da yeşil-beyazlılarla yoluna devam edeceği öğrenildi.

1'inci Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü'nün 4 senedir kalesini koruyan Portekizli kaleci Diogo Sousa'nın yeni sezonda da yeşil-beyazlılarla yoluna devam edeceği kaydedildi.

Ülkesi Portekiz başta olmak üzere Macaristan ve Romanya takımlarından teklifler alan 27 yaşındaki file bekçisinin Bodrum FK ile 1 yıl daha sözleşmesi sürürken, Sousa'nın da ayrılmak istemediği vurgulandı.

Sousa'nın performansından memnun olan teknik ekip ve yönetimin de deneyimli kaleciyi takımda tutacağı ve ekstra bir teklif gelmediği müddetçe transferi düşünmediği kaydedildi.

Bodrum FK'ya 2022-2023 sezonunda Antalyaspor'dan gelen Sousa, Ege ekibiyle Süper Lig'e yükselme sevinci de yaşadı. Geçen sezon 29 resmi maçta kaleyi koruyan Sousa, 2610 dakika görev aldı.




#Bodrum FK
#Trendyol 1. Lig
#Diogo Sousa
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