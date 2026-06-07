Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Muğlaspor taraftarlarından açlık grevi: "Menaf Kıyanç'a gereken destek verilsin"

Muğlaspor taraftarlarından açlık grevi: "Menaf Kıyanç'a gereken destek verilsin"

13:537/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Muğlaspor’da kongrenin ertelenmesinin ardından bazı taraftarlar Menteşe’deki Sınırsızlık Meydanı’nda açlık grevi başlattı.
Muğlaspor’da kongrenin ertelenmesinin ardından bazı taraftarlar Menteşe’deki Sınırsızlık Meydanı’nda açlık grevi başlattı.

Muğlaspor'u üç yılda amatör ligden Trendyol 1. Lig'e taşıyan Başkan Menaf Kıyanç, yeterli destek göremediği gerekçesiyle yeniden aday olmayacağını açıkladı. Kararın ardından bazı taraftarlar, mevcut yönetimin görevine devam etmesi için açlık grevi başlattı.

Muğlaspor'da yaklaşan olağan genel kurul öncesi yaşanan gelişmeler, şehirde büyük yankı uyandırdı. Üç yıl önce kulüp başkanlığına seçilen Menaf Kıyanç, görev süresi boyunca elde ettiği tarihi başarıların ardından yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Kıyanç, görev yaptığı üç yıllık süreçte Muğlaspor'a üst üste üç şampiyonluk kazandırarak kulübün amatör liglerden yükselip Trendyol 1. Lig'e ulaşmasında önemli rol oynadı. Ancak başarılı başkan, Muğla şehrinden ve kentin önde gelen isimlerinden yeterli desteği göremediği gerekçesiyle olağan genel kurulda aday olmayacağını duyurdu.

Bu kararın ardından Muğlaspor taraftarları ve Muğlalı sporseverler sosyal medya üzerinden tepkilerini göstermeye başladı. Çok sayıda taraftar, Kıyanç'ın görevine devam etmesi gerektiğini savunurken, kulüp yönetimine ve şehir dinamiklerine destek çağrısında bulundu.

Tepkiler yalnızca sosyal medya ile sınırlı kalmadı. Menaf Kıyanç ve mevcut yönetimin devam etmesini isteyen bir grup taraftar, Muğla Sınırsızlık Meydanı'nda açlık grevi başlattı. Taraftarlar, kulübün son yıllardaki yükselişinde büyük pay sahibi olduğunu düşündükleri yönetimin yalnız bırakılmaması gerektiğini belirtti.

Açlık grevine katılan taraftarlar, taleplerinin net olduğunu ifade ederek, "Menaf Kıyanç'a gereken destek verilsin ve Muğlaspor yönetimi görevine devam etsin" çağrısında bulundu.




#Muğlaspor
#Trendyol 1. Lig
#Menaf Kıyanç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çevrecik seçim sonuçları hangi parti kazandı, belediye başkanı kim oldu?