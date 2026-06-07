Muğlaspor taraftarlarından açlık grevi: "Menaf Kıyanç'a gereken destek verilsin"

Muğlaspor'da yaklaşan olağan genel kurul öncesi yaşanan gelişmeler, şehirde büyük yankı uyandırdı. Üç yıl önce kulüp başkanlığına seçilen Menaf Kıyanç, görev süresi boyunca elde ettiği tarihi başarıların ardından yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Kıyanç, görev yaptığı üç yıllık süreçte Muğlaspor'a üst üste üç şampiyonluk kazandırarak kulübün amatör liglerden yükselip Trendyol 1. Lig'e ulaşmasında önemli rol oynadı. Ancak başarılı başkan, Muğla şehrinden ve kentin önde gelen isimlerinden yeterli desteği göremediği gerekçesiyle olağan genel kurulda aday olmayacağını duyurdu.

Bu kararın ardından Muğlaspor taraftarları ve Muğlalı sporseverler sosyal medya üzerinden tepkilerini göstermeye başladı. Çok sayıda taraftar, Kıyanç'ın görevine devam etmesi gerektiğini savunurken, kulüp yönetimine ve şehir dinamiklerine destek çağrısında bulundu.

Tepkiler yalnızca sosyal medya ile sınırlı kalmadı. Menaf Kıyanç ve mevcut yönetimin devam etmesini isteyen bir grup taraftar, Muğla Sınırsızlık Meydanı'nda açlık grevi başlattı. Taraftarlar, kulübün son yıllardaki yükselişinde büyük pay sahibi olduğunu düşündükleri yönetimin yalnız bırakılmaması gerektiğini belirtti.

Açlık grevine katılan taraftarlar, taleplerinin net olduğunu ifade ederek, "Menaf Kıyanç'a gereken destek verilsin ve Muğlaspor yönetimi görevine devam etsin" çağrısında bulundu.











