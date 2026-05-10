Trendyol 1. Lig'e yükselen son takım belli oldu

22:3710/05/2026, Pazar
Penaltılarda şampiyonluğa ulaşan Muğlaspor, 1. Lig'e yükselen 4. takım oldu.
Muğlaspor, 2. Lig Play-Off finalinde rakibi Elazığspor'u 0-0 sonuçlanan maçın penaltı atışlarında 8-7 mağlup ederek 1. Lig'e yükseldi.

Nesine 2. Lig play-off etabı Beyaz Grup finalinde, normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışlarında Seza Çimento Elazığspor'u 8-7 yenen Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'ndaki final müsabakasında Muğlaspor ile Seza Çimento Elazığspor karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da dengeli oynadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

İkinci yarıda ve uzatmalarda sonuç değişmeyince penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda Muğlaspor 8-7 galip gelerek Trendyol 1. Lig'e çıkan taraf oldu.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Muğlaspor futbolcuları ve taraftarları büyük sevinç yaşadı.



