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Boks Los Angeles Olimpiyatları'nda yer alacak

Boks Los Angeles Olimpiyatları'nda yer alacak

15:5220/03/2025, Perşembe
G: 20/03/2025, Perşembe
AA
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Kadın Boks Milli Takımı, Dünya şampiyonasında üçüncü oldu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), boks branşının 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nın (LA28) programında yer alacağını duyurdu.

Yunanistan'ın Costa Navarino bölgesinde yapılan 144. IOC Toplantısı'nın ikinci gününde alınan karara göre, boks branşı 2028 Los Angeles'e dahil edildi.


Daha önce boksun LA28'in spor programına dahil edilebilmesi için IOC, ulusal federasyonların, Uluslararası Boks Birliği (IBA) dışında bir uluslararası federasyon etrafında uzlaşmaya varması gerektiğini belirtmişti. IOC'nin 26 Şubat'ta geçici olarak tanıdığı Dünya Boks Federasyonuna (World Boxing) Türkiye dahil 88 ulusal federasyon üye oldu.


Böylece IOC toplantısında da boks branşının LA28'de olmasına karar verildi.


Boks, modern olimpiyatlarda ilk kez 1904 yılında dahil edilmişti. O tarihten bu yana sadece Stockholm 1912 Olimpiyat Oyunları hariç, her olimpiyatta boks branşı yer aldı.




#Boks
#2028 Los Angeles Olimpiyatları
#ABD

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