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Borussia Dortmund'da Nuri Şahin tarihe geçti

Borussia Dortmund'da Nuri Şahin tarihe geçti

Haber Merkezi
14:076/11/2024, Çarşamba
G: 6/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Nuri Şahin
Nuri Şahin

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, kulüp tarihine geçti. 36 yaşındaki teknik direktör sarı siyahlı kulüpte, iç sahadaki ilk 7 maçını kazanan tek çalıştırıcı oldu.

Nuri Şahin bir ilki başardı. Genç teknik adamın çalıştırdığı Borussia Dordmund'un iç sahada henüz bileği bükülmedi.


Alman ekibi, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında evinde Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı 1-0 yendi. Sarı siyahlılara galibiyeti getiren golü 85. dakikada Donyell Malen kaydetti.


Tek çalıştırıcı

Nuri Şahin bu sonuçla kulüp tarihinde iç sahada çıktığı ilk 7 maçı kazanan tek çalıştırıcı oldu.


Sarı siyahlılar bu sezon Bundesliga'da evinde oynadığı 5 karşılaşmada Eintracht Frankfurt, Heidenheim, Bochum, St. Pauli ve Leipzig'i mağlup etti. Ruhr ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde ise Sturm Graz dışında evinde oynadığı diğer maçta Celtic'i 7- 1 yendi.






#Borussia Dortmund
#Nuri Şahin
#Şampiyonlar Ligi

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