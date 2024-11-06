Borussia Dortmund'da Nuri Şahin tarihe geçti

Nuri Şahin bir ilki başardı. Genç teknik adamın çalıştırdığı Borussia Dordmund'un iç sahada henüz bileği bükülmedi.

Nuri Şahin bu sonuçla kulüp tarihinde iç sahada çıktığı ilk 7 maçı kazanan tek çalıştırıcı oldu.

Sarı siyahlılar bu sezon Bundesliga'da evinde oynadığı 5 karşılaşmada Eintracht Frankfurt, Heidenheim, Bochum, St. Pauli ve Leipzig'i mağlup etti. Ruhr ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde ise Sturm Graz dışında evinde oynadığı diğer maçta Celtic'i 7- 1 yendi.