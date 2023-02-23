Manchester United, Ten Hag yönetiminde pazar günü İngiltere Lig Kupası finalinde Newcastle'ı yendiklerinde bir kupa için uzun bir bekleyişlerini sona erdirebilir. Bu, Hollandalı teknik adamın bu kadar kısa sürede kaydettiği kayda değer ilerleme olduğunun da kanıtı olacak.





Bu sezon çok şey değişti ancak Fernandes, Ten Hag'ın futbolculara yaklaşımının ve ne kadar büyük bir isim olursa olsun, her oyuncuya adil davranılmasının çok önemli olduğuna inanıyor. Rio Ferdinand ile yaptığı röportajda, Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho ve hatta Marcus Rashford'un bu sezon Ten Hag'ın beklentilerini karşılamadıkları için neler olduğunu anlattı.









Manchester United'ın Portekizli orta sahası Bruno Fernandes, İngiliz BT Sport'ta Rio Ferdinand'a verdiği röportajda, "Sanırım ilk önce o geldi ve kampa çıktık. Yaptığımız antrenmanlarda ve her şeyde takımdan bir şeyler talep ediyor. Bize, "Siz bunları ya yapacaksınız ya da oynamayacaksınız" dedi.





Fernandes, "Yani herkes başlangıçta, 'Vay canına, bunu yapacak mı gerçekten? Büyük bir oyuncu isteklerini yapmazsa onu kadrodan çıkartır mı?' diye söyledi. Ve o bunu birçok kez yaptı. Ronaldo'yu kadrodan çıkarttı, Jadon Sancho'yu, Marcus Rashford'ı kadrodan çıkarttı. Marcus'un Wolves'a karşı muhtemelen en formda olduğu anda, Erik onu çıkarttı ve herkes 'vay canına!' dedi, inanamadı" ifadelerini kullandı.





Özellikle Ronaldo'nun ayrılık sürecinde çok tartışılan Erik Ten Hag'ın uyguladığı disiplin, Fernandes'in açıklamalarından da anlaşılıyor ve takımın geldiği noktada şu an için başarılı duruyor.



