Trendyol Süper Lig 16 Aralık Pazartesi maç programı…
Trendyol Süper Lig’de 16. hafta heyecanı bugün oynanacak 2 karşılaşma ile sona erecek. Günün açılış maçında Adana Demirspor evinde Beşiktaş’ı ağırlayacak. Galatasaray ise RAMS Park’ta Trabzonspor’u konuk edecek. Galatasaray ile Trabzonspor, tarihlerinde yarın 138. kez karşı karşıya gelecek. Ligde daha önce yapılan 102 karşılaşmanın 45'ini Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı. Peki, Süper Lig’de güncel puan durumu ne, hangi takım kaç puanda? İşte 16 Aralık Pazartesi Süper Lig maç programı ve güncel puan durumu…
Trendyol Süper Lig’de 16. haftanın son maçları bu akşam oynanacak. Lider Galatasaray bugün evinde Trabzonspor’u konuk edecek. İşte 16 Aralık Pazartesi Trendyol Süper Lig günün maç programı ve güncel puan durumu…
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, DERBİ SAAT KAÇTA?
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, DERBİ SAAT KAÇTA?
TRENDYOL SÜPER LİG 16 ARALIK PAZARTESİ GÜNÜN MAÇ PROGRAMI
TRENDYOL SÜPER LİG 16 ARALIK PAZARTESİ GÜNÜN MAÇ PROGRAMI
19:00 Adana Demirspor v Beşiktaş
21:00 Galatasaray v Trabzonspor
TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG 16. HAFTA TOPLU MAÇ SONUÇLARI
TRENDYOL SÜPER LİG 16. HAFTA TOPLU MAÇ SONUÇLARI
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
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