Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Bugün kimin maçı var, derbi saat kaçta? İşte Trendyol Süper Lig 16 Aralık Pazartesi günün maç programı...

Bugün kimin maçı var, derbi saat kaçta? İşte Trendyol Süper Lig 16 Aralık Pazartesi günün maç programı...

16:4316/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trendyol Süper Lig 16 Aralık Pazartesi maç programı…
Trendyol Süper Lig 16 Aralık Pazartesi maç programı…

Trendyol Süper Lig’de 16. hafta heyecanı bugün oynanacak 2 karşılaşma ile sona erecek. Günün açılış maçında Adana Demirspor evinde Beşiktaş’ı ağırlayacak. Galatasaray ise RAMS Park’ta Trabzonspor’u konuk edecek. Galatasaray ile Trabzonspor, tarihlerinde yarın 138. kez karşı karşıya gelecek. Ligde daha önce yapılan 102 karşılaşmanın 45'ini Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı. Peki, Süper Lig’de güncel puan durumu ne, hangi takım kaç puanda? İşte 16 Aralık Pazartesi Süper Lig maç programı ve güncel puan durumu…

Trendyol Süper Lig’de 16. haftanın son maçları bu akşam oynanacak. Lider Galatasaray bugün evinde Trabzonspor’u konuk edecek. İşte 16 Aralık Pazartesi Trendyol Süper Lig günün maç programı ve güncel puan durumu…

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, DERBİ SAAT KAÇTA?

TRENDYOL SÜPER LİG 16 ARALIK PAZARTESİ GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

19:00 Adana Demirspor v Beşiktaş
21:00 Galatasaray v Trabzonspor

TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 16. HAFTA TOPLU MAÇ SONUÇLARI

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI








#Trendyol Süper Lig
#Galatasaray
#Trabzonspor
#Beşiktaş

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 kimlik yenileme ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?