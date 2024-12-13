Temsilcilerimizin dün akşam oynadığı maçların ardından UEFA Avrupa Ligi puan durumunda sıralaması değişti.
UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçları dün akşam tamamlandı. Haftanın ilk maçında Fenerbahçe evinde Athletic Bilbao’ya 2-0 mağlup oldu. Dün akşam ise Beşiktaş deplasmanda Bodo Glimt’e 2-1 mağlup oldu. Galatasaray Malmö deplasmanında 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi’nde sıralaması değişti. Peki, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada, puanları kaç? İşte UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu…
Temsilcilerimizin dün akşam oynadığı maçların ardından
güncel puan durumu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Avrupa Ligi’nin 6. haftasında temsilcilerimiz 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Peki, UEFA Avrupa Ligi’nde
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ve
kaçıncı sırada, puanları kaç? Cevaplar haberimizde.
UEFA AVRUPA LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU
UEFA AVRUPA LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU
Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe aldığı mağlubiyet sonrası 8 puanla 21. sırada yer aldı.
Beşiktaş ise 6 puanla 28. sırada yer aldı.
Galatasaray 1 puan alarak 12 puanla 6. sırada yer aldı.
UEFA Avrupa Ligi’nde güncel puan durumu şu şekilde;
UEFA AVRUPA LİGİ TOPLU SONUÇLAR
UEFA AVRUPA LİGİ TOPLU SONUÇLAR
UEFA AVRUPA LİGİ GOL KRALLIĞI
UEFA AVRUPA LİGİ GOL KRALLIĞI
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