Temsilcilerimizin dün akşam oynadığı maçların ardından

güncel puan durumu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Avrupa Ligi’nin 6. haftasında temsilcilerimiz 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Peki, UEFA Avrupa Ligi’nde

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