Galatasaray aynı başarıyı ikinci kez tekrarladı: Çarpıcı istatistik!

UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Malmö ile karşılaştı. Maçta kazanan çıkmadı ve 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Galatasaray bu sonucun ardından tarihinde ikinci kez aynı başarıyı yakalamış oldu. İşte detaylar.

1 /6 Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında konuk olduğu İsveç temsilcisi Malmö ile 2-2 berabere kaldı.

2 /6 Temsilcimizin gollerini Elias Jelert ve Yunus Akgün kaydederken Malmö'nün gollerini ise Botheim ile Pane attı.

3 /6 Bu sonuçla birlikte Avrupa Ligi'nde puanını 12 yapan sarı-kırmızılılar, ilk 8'e kalma iddiasını sürdürdü.

4 /6 Malmö ile 2-2 berabere kalarak yoluna namağlup devam eden Galatasaray, tarihinde ikinci kez Avrupa kupalarında bir grup/lig aşamasının ilk atı maçını mağlubiyetsiz geçti.



5 /6 Sarı-kırmızılılar, bu aşamada 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.