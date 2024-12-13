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Galatasaray aynı başarıyı ikinci kez tekrarladı: Çarpıcı istatistik!

Galatasaray aynı başarıyı ikinci kez tekrarladı: Çarpıcı istatistik!

10:1013/12/2024, Cuma
G: 13/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Malmö ile karşılaştı. Maçta kazanan çıkmadı ve 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Galatasaray bu sonucun ardından tarihinde ikinci kez aynı başarıyı yakalamış oldu. İşte detaylar.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında konuk olduğu İsveç temsilcisi Malmö ile 2-2 berabere kaldı.

Temsilcimizin gollerini Elias Jelert ve Yunus Akgün kaydederken Malmö'nün gollerini ise Botheim ile Pane attı.

Bu sonuçla birlikte Avrupa Ligi'nde puanını 12 yapan sarı-kırmızılılar, ilk 8'e kalma iddiasını sürdürdü.

Malmö ile 2-2 berabere kalarak yoluna namağlup devam eden Galatasaray, tarihinde ikinci kez Avrupa kupalarında bir grup/lig aşamasının ilk atı maçını mağlubiyetsiz geçti.


Sarı-kırmızılılar, bu aşamada 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Temsilcimiz, daha önce de 2021/22 sezonu Avrupa Ligi gruplarından 3 galibiyet ve 3 beraberlik almıştı.

#Galatasaray
#UEFA Avrupa Ligi
#Malmö

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