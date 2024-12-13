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Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

09:2313/12/2024, Cuma
G: 13/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Bodo Glimt ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar 1-0 öne geçtiği maçta rakibine 2-1 mağlup oldu. Goller dakika 21’ Gedson Fernandes, 37’ Philip Zinckernagel, 43’ Luras Björtuft’tan geldi. Beşiktaş bu sonuçla 6 puanla 28. sıraya geriledi. Bodo Glimt ise aldığı kritik galibiyetle 10 puana ulaşarak 13. sırada yer aldı. Bodo Glimt - Beşiktaş maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda konuk olduğu Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu.


Mücadeleye iyi başlayan siyah-beyazlılar, 21. dakikada Gedson Fernandes'in golüyle maçta 1-0 öne geçmeyi başardı.


Ancak Beşiktaş'ın bu üstünlüğü fazla sürmedi. Bodo/Glimt, 37'de Zinckernagel, 43'te Björtuft ile bulduğu gollerle skoru 2-1 yaparak üstünlüğü eline geçirdi.


Karşılaşmanın devamında başka gol olmadı ve Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde 4. mağlubiyetini alarak 28. sıraya geriledi.


Temsilcimiz, 6 puanda kaldı. Bodo/Glimt ise 10 puana yükselerek 13. sıraya yerleşti.

Bir sonraki maçta Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu evinde ağırlayacak. Bodo/Glimt ise Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek.


BODO GLİMT - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

Bodo Glimt - Beşiktaş maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

#Bodo Glimt
#Beşiktaş
#UEFA Avrupa Ligi

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