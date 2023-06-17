Burak Kızılhan: 5 yıldızlı armamız tescillendi

Fenerbahçe Kulübü'nün 2022 yılı olağan mali genel kurul toplantısında yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okundu. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, yüksek divan kurulu başkanı Uğur Dündar ve üyeler katıldı.

Elde edilen başarılara ilişkin Fenerbahçe ile gurur duyduklarını aktaran Kızılhan, tüm sporculara teşekkür etti.

Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan 5 yıldızlı forma kullanımına ilişkin açıklama yapan Kızılhan, "Fenerbahçe'miz, 2022-2023 itibarıyla 100 yıllık süreçte kazandığı 28 Türkiye şampiyonluğunun karşılığı olan 5 yıldız kullanımını hayata geçiriyor. Armamız resmen tescillendi. Bu konuda tarihi gerçekler ve gerekçelerle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığımız süreç devam ederken, kulübümüz daha fazla beklemeyecek. Armamız takımımıza dair her alanda 5 yıldızlı olarak tescillenmiş şekilde kullanılacak" diye konuştu.