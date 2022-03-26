Burak Yılmaz: Penaltıyı atarken zemin ıslak ve yumuşaktı

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya geldi. Milli Takımımız sahadan 3-1 yenik ayrıldı ve Dünya Kupası şansını kaybetti.
Karşılaşmanın 85. dakikasında penaltı atışından yararlanamayan Burak Yılmaz, o anları anlattı. Spor Arena'ya konuşan tecrübeli oyuncu, çok üzgün olduğunu söyledi.
- "Sert vurma isteğim topu yükseltti"
- Burak Yılmaz, "Penaltıyı kazanınca tüm arkadaşlarım topu bana bıraktı. Ben de atmak istekliydim. Müthiş heyecanlandım. Arkamda bütün ülke insanlarının sorumluluğu vardı. Zemin ıslak ve yumuşaktı. Sert vurma isteğim topu yükseltti. Topun auta gittiğini görünce kahroldum. Penaltıyı atsaydım Portekiz’i elerdik. En çok ülkem için üzüldüm. Maçtan sonra başkanımız Nihat Özdemir, Stefan Kuntz ve takım arkadaşlarım bana destek oldu. En çok Kuntz üzüldü. Benimle birlikte ağladı. Lille takımındaki arkadaşlarım da arayıp moral verdiler. Sabaha kadar uyuyamadım. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.
🇹🇷🏆 | Ah Burak ahh.. Penaltı vuruşundan yararlanamadık.. pic.twitter.com/S3oEu344lW
🇹🇷🏆 | Ah Burak ahh.. Penaltı vuruşundan yararlanamadık.. pic.twitter.com/S3oEu344lW— TRT Spor (@trtspor) March 24, 2022