Burak Yılmaz'dan müthiş frikik golü

Hollanda Eredivise takımlarından Fortuna Sittard'a transfer olan Burak Yılmaz, yeni takımıyla Ajax'a karşı çıktığı ilk resmi maçında muhteşem bir frikik golü attı.
Tecrübeli golcünün attığı bu gol, kısa bir süre içerisinde sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
İşte Burak Yılmaz'ın enfes frikik golü:
Wat een entree! Debutant Burak Yilmaz krult een vrije trap heerlijk binnen 🔥😍 pic.twitter.com/GaUzMO4zo9
Wat een entree! Debutant Burak Yilmaz krult een vrije trap heerlijk binnen 🔥😍 pic.twitter.com/GaUzMO4zo9— ESPN NL (@ESPNnl) August 6, 2022