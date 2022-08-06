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Burak Yılmaz'dan müthiş frikik golü

Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'a transfer olan Burak Yılmaz, yeni takımıyla Ajax'a karşı çıktığı ilk resmi maçında muhteşem bir frikik golü attı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Burak Yılmazdan harika frikik golü! İlk maçında tecrübesini konuşturdu
Burak Yılmaz'dan muhteşem frikik golü

Hollanda Eredivise takımlarından Fortuna Sittard'a transfer olan Burak Yılmaz, yeni takımıyla Ajax'a karşı çıktığı ilk resmi maçında muhteşem bir frikik golü attı.

Tecrübeli golcünün attığı bu gol, kısa bir süre içerisinde sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İşte Burak Yılmaz'ın enfes frikik golü:
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