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Anadolu Efes Bursa'da rahat kazandı: Ligde ikide iki yaptı |ÖZET

Anadolu Efes Bursa'da rahat kazandı: Ligde ikide iki yaptı |ÖZET

22:5312/10/2024, Cumartesi
AA
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Bursa'da kazanan Anadolu Efes.
Bursa'da kazanan Anadolu Efes.

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Bursaspor'u 99-78 yenerek ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Bursaspor - Anadolu Efes maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Bursaspor Basketbol'u 99-78 yendi.


Karşılaşmaya Poirier ve Bryant'ın sayılarıyla hızlı başlayan Anadolu Efes, 2. dakikayı 6-2 üstün geçti. Hücumda basit hatalar yapan ve serbest atışları kaçıran Bursaspor Basketbol karşısında tempoyu arttıran Anadolu Efes, 9. dakikada 21-0'lık seri yakaladığı (2-27) çeyreği 29-8 önde tamamladı.


İkinci çeyrekte Bursaspor Basketbol, Anadolu Efes'in tempolu oyununa bir türlü karşılık veremeyince kontrol tamamen konuk ekibe geçti. Geniş rotasyonla oynayan ve kenar katkısıyla da skor üreten Anadolu Efes, soyunma odasına 58-35 üstün girdi.


Üçüncü çeyreğe de boyalı alandan Poirier, çizginin dışından Bryant ile sayı bularak başlayan Anadolu Efes, 22. dakikada farkı 30 sayıya (35-65) kadar çıkardı. Bursaspor Basketbol, seyircinin de desteğiyle zaman zaman tempoyu arttırsa da final periyotuna konuk ekibin 79-58 skor avantajıyla gidildi.


Son çeyrekte, açılan farkın da rahatlığıyla rakibine geri dönüş şansı tanımayan Anadolu Efes, parkeden 99-78 galip ayrıldı.


SAYILAR:

Bursaspor Basketbol: Brown 3, Michineau 20, Grantham 11, Sharma, Sarper David Mutaf 23, Pipes 4, Ömer Utku Al 3, Vladimir 12, Berkay Candan 2

Anadolu Efes: Bryant 12, Thompson 4, Poirier 16, Ercan Osmani 9, Erkan Yılmaz 12, Beaubois 9, Rıdvan Öncel 4, Smits 5, Johnson 3, Doğuş Özdemiroğlu 21, Burak Can Yıldızlı, Willis 4


PERİYOTLAR:

1. Periyot: 8-29

Devre: 35-58

3. Periyot: 58-79


BURSASPOR - ANADOLU EFES MAÇ ÖZETİ

Bursaspor - Anadolu Efes maçının özetini izlemek için




#Anadolu Efes
#Bursaspor
#Türkiye Basketbol Süper Lig

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