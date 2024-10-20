Bursaspor Silifke'de puan bıraktı: Liderliği kaptırdı

3. Lig 1. Grup 7. hafta karşılaşmasında Bursaspor deplasmanda Silifke Belediye Spor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sezon ilk kez puan kaybı yaşayan yeşil-beyazlılar, ikinci sıraya geriledi.
Bursaspor, 3. Lig 1. Grup 7. hafta karşılaşmasında Silifke Belediye Spor'a konuk oldu.
Silifke Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından ilk kez puan kaybı yaşayan yeşil-beyazlılar, Karşıyaka'nın galip gelmesiyle zirveyi kaptırdı.
Bursaspor, 17 puanla ikinci sıraya geriledi. Silifke Belediye Spor ise 14 puanla 3. sırada kaldı.
Yeşil-beyazlılar önümüzdeki hafta sahasında Kütahyaspor Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.