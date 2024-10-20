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Bursaspor Silifke'de puan bıraktı: Liderliği kaptırdı

Bursaspor Silifke'de puan bıraktı: Liderliği kaptırdı

17:1320/10/2024, Pazar
G: 20/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Silifke'de kazanan çıkmadı.
Silifke'de kazanan çıkmadı.

3. Lig 1. Grup 7. hafta karşılaşmasında Bursaspor deplasmanda Silifke Belediye Spor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sezon ilk kez puan kaybı yaşayan yeşil-beyazlılar, ikinci sıraya geriledi.

Bursaspor, 3. Lig 1. Grup 7. hafta karşılaşmasında Silifke Belediye Spor'a konuk oldu.


Silifke Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.


Bu sonucun ardından ilk kez puan kaybı yaşayan yeşil-beyazlılar, Karşıyaka'nın galip gelmesiyle zirveyi kaptırdı.


Bursaspor, 17 puanla ikinci sıraya geriledi. Silifke Belediye Spor ise 14 puanla 3. sırada kaldı.


Yeşil-beyazlılar önümüzdeki hafta sahasında Kütahyaspor Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.


NESİNE 3. LİG PUAN DURUMU


#Bursaspor
#Silifke Belediyespor
#Nesine 3. Lig

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