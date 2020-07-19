Bursaspor'un acı günü: Genç basketbolcu Kadir Buğra Acar vefat etti

Frutti Extra Bursaspor'un genç basketbolcusu Kadir Buğra Acar hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bursaspor'un altyapısında forma giyen ve önceki aylarda bacağından operasyon geçiren Kadir Buğra Acar yaşamını yitirdi.

Açıklamada, "Kadir Buğra Acar'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Genç kardeşimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz" ifadesine yer verildi.

Başsağlığı



Frutti Extra Bursaspor altyapısında forma giyen ve geçtiğimiz aylarda bacağından operasyon geçiren Kadir Buğra Acar’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.



Genç kardeşimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/GufA7SpNz2 — Frutti Extra Bursaspor (@BsBasketbol) July 18, 2020

"Kadir Buğra Acar'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz"

ING Basketbol Süper Ligi'nin resmi Twitter hesabından da konuyla ilgili başsağlığı mesajı paylaşıldı.

Paylaşımda, "Frutti Extra Bursaspor altyapısında forma giyen genç sporcu Kadir Buğra Acar'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sporcumuza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Frutti Extra Bursaspor kulübüne başsağlığı dileriz" ifadesi kullanıldı.

Toprağa verildi

Yeşil beyazlıların basketbol oyuncusu, son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybettiği açıklanan Frutti Extra Bursaspor altyapı oyuncusu Kadir Buğra Acar, Yunuseli Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.