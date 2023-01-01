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Spor

Büyükekşi'den Stefan Kuntz açıklaması: Kendi bacağına ateş etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un Japonya maçı sonrası açıklamalarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Büyükekşi, "Hocamızın açıklamaları maalesef çok şanssız açıklamalardır. Maalesef kendi bacağına ateş etti. Çok üzücü bir durum” ifadelerini kullandı.

11:10 . 15/09/2023 Cuma
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A Milli Takım'da Stefan Kuntz'la ipler kopma noktasına geldi.

A Milli Takım'da Stefan Kuntz'la ipler kopma noktasına geldi.

Mehmet Büyükekşi, Ermenistan ve Japonya maçlarından sonra Stefan Kuntz hakkındaki yoğun eleştiriler ve teknik direktör futbolcu ilişkilerindeki kopukluk iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.


Milliyet'e konuşan Büyükekşi, hemen her milli maçtan sonra teknik direktörün geleceğiyle ilgili sorularla karşılaştığını, bunlara her defasında "İstikrara önem veriyoruz. Milli Takım’ın ve hocasının durumunu dikkatle değerlendireceğiz. Şu anda kaybettiğimiz bir şey yok" anlamında yanıtlar verdiğini söyledi ve şöyle devam etti:


"Hocamızın Japonya maçından sonra yaptığı açıklamalar maalesef çok şanssız açıklamalardır. Bazı futbolcular hakkındaki kanaatleri elbette önemlidir. Bunları daha sakin bir ortamda oyuncularıyla yüz yüze görüşerek, görüşlerini anlatarak ve onları dinleyerek paylaşabilirdi. Bu açıklamalardan sonra medyada yoğun eleştiriler ve bazı söylentiler dile getirildi. Federasyonumuz, Milli Takımımızın EURO 2024 hedeflerini umut verici sonuçlarla koruduğuna ve devam ettiğine inanmaktadır."




"Hepsi bizim evlatlarımız"

Bazı futbolcuların 'mutsuz' olabileceğiyle ilgili soruya cevap veren TFF Başkanı, "Hepsi de bizim evlatlarımız” dedikten sonra şu ifadeleri kullandı:


"Tüm futbolcularımızla ilgileniyoruz. Şahsen onları sık sık telefonla arıyorum. Üç gün önce Arda Güler’i aradım. Fizik tedavi gördüğünü, üç hafta içinde antrenmanlara başlayacağını, oynayabilecek duruma geleceğini söyledi. O zaman ekim ayındaki Hırvatistan ve Letonya maçlarına hazır olmasını istedim. Çağlar Söyüncü’yü de arayıp kendilerini ziyaret edeceğimizi anlattım. ‘Başkanım, o zaman Real Madrid-Atletico Madrid derbisine gelin. Arda ile karşı karşıya olacağız’ dedi.”


Büyükekşi, Japonya maçından sonra milli futbolcularla birlikte İstanbul’a döndüğünü, havaalanında tek tek hepsiyle vedalaştıktan sonra aracına bindiğini de bildirdi.








#A Milli Takım
#Stefan Kuntz
#Mehmet Büyükekşi
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