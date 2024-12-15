Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Çağdaş Atan kırmızı kart gören Ba'ya sitem etti

Çağdaş Atan kırmızı kart gören Ba'ya sitem etti

22:4915/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Teknik direktör Çağdaş Atan
Teknik direktör Çağdaş Atan

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe yenilgisi sonrasında konuştu. Oyuncularının çok fazla şey yapmak istediklerini dile getiren Atan, kırmızı kart gören Ba'ya sitem etti.

Trendyol Süper Lig 16. haftasında Başakşehir deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu.


Yenilginin ardından teknik direktör Çağdaş Atan basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Teknik direktör Çağdaş Atan'ın açıklamaları şöyle:
'Ba gereksiz yere kırmızı kart gördü'

"Özellikle savunma anlamında planımız işledi. İlk yarıda rakibimize neredeyse pozisyon vermedik. İlk yarı yapamadığımız toplu ve topsuz oyunda sakin kalabilmekti. Bir tane de gol attık, ofsayt oldu. İyi başladık. Pres ve merkezi kapatma anlamında... Beklenmedik şey, oyuncularımın duygusal olarak çok fazla şey yapmak istemesi, hırçınlaşması. Ba gereksiz yere kırmızı kart gördü, oyun planımız bozdu."

'Net pozisyon vermeden goller yedik'

"11'e 11'de Fenerbahçe'nin düşüş yaşayacağını ve pozisyon bulacağımızı biliyorduk. Sonra 4-3-2 oynayarak geçiş fırsatları yakalamaya çalıştık. Gol atacağımız belliydi. Çok da güzel gol attık. Maç tamamen lehimize döndü. Çift santrfora dönünce onlar, biz de 5-3-1'e döndük. Kolay bir vuruş yaptırdık ve 2-1 geriye düştük. Net pozisyon vermeden goller yedik."


'Bunu şikayet anlamında söylemiyorum'

"Oyuncularıma kızdığım tek nokta, sakin kalamamalarıydı. En kötü beraberlik, ikinci yarı için makul sonuç olabilirdi. Sıfır şut diyorlar stüdyoda, maç yüküne bakmak lazım. Fenerbahçe bugün 3 tane sakat verdi. 2 tanesi fresh oyuncu, Becao ve Oğuz. Biz 3. defa, 3 gün üst üste maç oynuyoruz. Bunu şikayet anlamında söylemiyorum. Lafları kolay savurmak olmuyor."

'Oyuncularımla gurur duyuyorum'

"Bizim kaybettiğimiz oyuncular. Fenerbahçe'nin kulübesine bakın, bizimkine bakın. Biz de bugün bir tek Berat fresh oyuncu olarak oynadı. 10 tane oyuncum, 72 saatten önce maç oynadı. Oralarda dikkatli olmak lazım. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Hırçınlık, duygusallık tek eksimizdi. Beraberlik fırsatını iyi götüremedik. Şimdiki hedefimiz perşembe, kendimizi, ülkemizi, kulübümüzü en iyi şekilde oynamak. Kazanırsak devam ediyoruz. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum."







#Başakşehir
#Çağdaş Atan
#Fenerbahçe

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yarın okullar tatil mi? 16 Aralık Pazartesi hangi illerde kar tatili var?