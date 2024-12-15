Edin Dzeko'dan kırmızı kart gören Ousseynou Ba'ya olay hareket (VİDEO)

Fenerbahçe-Başakşehir maçında Edin Dzeko ile Ousseynou Ba arasında gerginlik yaşandı. Başakşehirli Ba, VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü. Yaşananların ardından Dzeko'nun soyunma odasına yönelen Senegalli futbolcu Ba'ya yaptığı hareket gündem oldu. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 /6 Trendyol Süper Lig 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Başakşehir'i 3-1 mağlup etti.

2 /6 Mücadelenin ilk yarısında Edin Dzeko ile Ousseynou Ba arasında gerginlik yaşandı.

3 /6 İlerleyen tartışma sonucunda Başakşehirli Ba, Dzeko'ya yakın mesafeden kafa attı. Bosnalı futbolcunun kaşı açılırken sağlık görevlileri sahaya girerek ilk müdahaleyi yaptı.



4 /6 Hakem Onur Ergün, VAR'ın sportmenlik dışı hareket tavsiyesi üzerine monitöre gitti. VAR incelemesinin ardından Ba, direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.



5 /6 Dzeko, soyunma odasında doğru yönelen Senegalli futbolcuyu el sallayarak uğurladı.