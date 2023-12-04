CANLI| Fenerbahçe-Sivasspor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayan mücadele Bein Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Sarı-lacivertliler galip gelerek liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Fenerbahçe-Sivasspor maçının canlı anlatımını haberin içerisinden takip edebilirsiniz.
19:01 - 4/12/2023 lundi
Güncelleme: 20:01 - 4/12/2023 lundi
Yeni Şafak
Fenerbahçe - Sivasspor
Süper 14. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe kendi evinde Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.
Saat 20.00'de başlayan karşılaşma Bein Sports1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.