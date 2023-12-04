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Spor

CANLI| Fenerbahçe-Sivasspor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayan mücadele Bein Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Sarı-lacivertliler galip gelerek liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Fenerbahçe-Sivasspor maçının canlı anlatımını haberin içerisinden takip edebilirsiniz.

19:01 - 4/12/2023 lundi
Güncelleme: 20:01 - 4/12/2023 lundi
Yeni Şafak
Fenerbahçe - Sivasspor
Fenerbahçe - Sivasspor

Süper 14. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe kendi evinde Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.


Saat 20.00'de başlayan karşılaşma Bein Sports1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.





#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Sivasspor
il y a 1 heure
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