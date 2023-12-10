CANLI| Gaziantep FK - Trabzonspor

Gaziantep FK - Trabzonspor
Trendyol Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
İlk 11'ler
Gaziantep FK:
Nita, Mustafa, NKoulou, Djilobodji, Bikel, Morais, Maxim, Ogün, Oğulcan, Maxim, Dragus.
Trabzonspor:
Uğurcan, Larsen, Mendy, Denswil, Eren,Berat, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Visca, Onuachu.
#Süper Lig
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1 saat önce