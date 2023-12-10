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Spor

CANLI| Gaziantep FK - Trabzonspor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Bordo-mavililer, galip gelerek üst sıralara yükselmek istiyor. Gaziantep FK - Trabzonspor maçının canlı anlatımını haberin içerisinden takip edebilirsiniz.

18:01 - 10/12/2023 Pazar
Güncelleme: 18:11 - 10/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Gaziantep FK - Trabzonspor
Gaziantep FK - Trabzonspor

Trendyol Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.


Mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


İlk 11'ler
Gaziantep FK:
Nita, Mustafa, NKoulou, Djilobodji, Bikel, Morais, Maxim, Ogün, Oğulcan, Maxim, Dragus.
Trabzonspor:
Uğurcan, Larsen, Mendy, Denswil, Eren,Berat, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Visca, Onuachu.




#Süper Lig
#Trabzonspor
#Gaziantep FK
1 saat önce
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