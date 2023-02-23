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Spor

CANLI | Basel-Trabzonspor

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Trabzonspor, Basel'e konuk oluyor. Basel-Trabzonspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

21:01 . 23/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Basel-Trabzonspor

Basel-Trabzonspor

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Trabzonspor depasmanda Basel ile karşı karşı geliyor. 23.00'te başlayacak mücadele TV8'den naklen yayınlanacak. Trabzon'da oynanan ilk maçı temsilcimiz 1-0 kazanmıştı. Karşılaşmayı İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek.



#Trabzonspor
#Basel
#Avrupa Ligi
35 dakika önce
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CANLI | Basel-Trabzonspor
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