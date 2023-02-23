Basel-Trabzonspor
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Trabzonspor depasmanda Basel ile karşı karşı geliyor. 23.00'te başlayacak mücadele TV8'den naklen yayınlanacak. Trabzon'da oynanan ilk maçı temsilcimiz 1-0 kazanmıştı. Karşılaşmayı İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek.
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35 dakika önce
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