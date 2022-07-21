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Bate Borisov-Konyaspor (CANLI)

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçında temsilcimiz Konyaspor, Belarus temsilcisi Bate Borisov ile karşı karşıya geliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sebebiyle mücadele, seyircisiz olarak Konya Büyükşehir Belediyesi'nde oynanacak. Zorlu karşılaşma saat 22:00'da başlayacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: Bate Borisov-Konyaspor maçı kaç kaç?
Bate Borisov - Konyaspor

UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında temsilcimiz Konyaspor, Belarus ekibi Bate Borisov ile karşılaşacak.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 22:00'da başlayacak.

Temsilcimiz, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sebebiyle UEFA'nın verdiği karar doğrultusunda seyircisiz olarak evinde oynayacağı bu müsabakayı kazanarak avantajı elde eden taraf olmak istiyor.

Bate Borisov-Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bate Borisov-Konyaspor maçı 21 Temmuz Perşembe günü saat 22:00'da başlayacak. Mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.

İlk 11'ler belli oldu

Temsilcimiz Konyaspor'un Bate Borisov karşısındaki ilk 11'i belli oldu. İşte yeşil-beyazlı ekibin ilk 11'i: Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Michalak, Cekici, Bytyqi, Cikalleshi.

Bate Borisov'un sahaya çıkacağı ilk 11 ise şu şekilde:

Kudravets, Nechaev, Filipovic, Bordachev, Bessmertny, Dragun, Bacharou, Malkevich, Vasilevich, Milic, Gromyko.
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