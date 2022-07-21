Bate Borisov-Konyaspor (CANLI)

UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında temsilcimiz Konyaspor, Belarus ekibi Bate Borisov ile karşılaşacak.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 22:00'da başlayacak.

Temsilcimiz, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sebebiyle UEFA'nın verdiği karar doğrultusunda seyircisiz olarak evinde oynayacağı bu müsabakayı kazanarak avantajı elde eden taraf olmak istiyor.

Bate Borisov-Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bate Borisov-Konyaspor maçı 21 Temmuz Perşembe günü saat 22:00'da başlayacak. Mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.

İlk 11'ler belli oldu

Temsilcimiz Konyaspor'un Bate Borisov karşısındaki ilk 11'i belli oldu. İşte yeşil-beyazlı ekibin ilk 11'i: Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Michalak, Cekici, Bytyqi, Cikalleshi.

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Bate Borisov'un sahaya çıkacağı ilk 11 ise şu şekilde:

Kudravets, Nechaev, Filipovic, Bordachev, Bessmertny, Dragun, Bacharou, Malkevich, Vasilevich, Milic, Gromyko.