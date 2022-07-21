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Konyaspor avantajı kaptı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçında Konyaspor, Belarus ekibi Bate Borisov ile karşı karşıya geldi. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sebebiyle UEFA tarafından alınan karar doğrultusunda Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda seyircisiz olarak oynanan mücadeleyi temsilcimiz, 3-0’lık skorla kazanarak tur için büyük bir avantaj elde etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bate Borisov-Konyaspor maçı kaç kaç bitti?
Konyaspor'un galibiyet sevinci

Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Belarus ekibi Bate Borisov’u 3-0 mağlup etti.

Mücadelenin ilk yarısında Konyaspor, 39. dakikada Zymer Bytyqi ile bulduğu golle 1-0 öne geçti. Hemen ardından ise temsilcimizde Uğurcan Yazgılı ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına Konyaspor’un vuruşuyla başlandı. Temsilcimiz, 58. dakikada savunma arkasına sarkan Michalak’ın bulduğu golle skoru 2-0’a getirdi. Mücadelenin 90+5. dakikasında Robert Murić'in attığı golle temsilcimiz sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Rövanş 28 Temmuz'da

Bu mücadelenin rövanşı 28 Temmuz Perşembe günü seyircili bir şekilde Konya'da oynanacak.

İlhan Palut bir ilki yaşadı

Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut, kariyerinde ilk kez Avrupa sahnesinde yer aldı. Genç teknik adam, Bate Borisov'u 3-0 devirerek Avrupa kariyerine de galibiyetle başlamış oldu.
Avantaj Konyasporda

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