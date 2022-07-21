Konyaspor avantajı kaptı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçında Konyaspor, Belarus ekibi Bate Borisov ile karşı karşıya geldi. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sebebiyle UEFA tarafından alınan karar doğrultusunda Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda seyircisiz olarak oynanan mücadeleyi temsilcimiz, 3-0’lık skorla kazanarak tur için büyük bir avantaj elde etti.

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