Konyaspor avantajı kaptı

Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Belarus ekibi Bate Borisov’u 3-0 mağlup etti.
Mücadelenin ilk yarısında Konyaspor, 39. dakikada Zymer Bytyqi ile bulduğu golle 1-0 öne geçti. Hemen ardından ise temsilcimizde Uğurcan Yazgılı ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısına Konyaspor’un vuruşuyla başlandı. Temsilcimiz, 58. dakikada savunma arkasına sarkan Michalak’ın bulduğu golle skoru 2-0’a getirdi. Mücadelenin 90+5. dakikasında Robert Murić'in attığı golle temsilcimiz sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Rövanş 28 Temmuz'da
Bu mücadelenin rövanşı 28 Temmuz Perşembe günü seyircili bir şekilde Konya'da oynanacak.
İlhan Palut bir ilki yaşadı
Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut, kariyerinde ilk kez Avrupa sahnesinde yer aldı. Genç teknik adam, Bate Borisov'u 3-0 devirerek Avrupa kariyerine de galibiyetle başlamış oldu.