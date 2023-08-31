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Spor

CANLI | Beşiktaş-Dinamo Kiev

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş sahasında Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Beşiktaş-Dinamo Kiev maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

17:36 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Beşiktaş-Dinamo Kiev

Beşiktaş-Dinamo Kiev

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş sahasında Dinamo Kiev'i konuk ediyor. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek. Temsilcimiz ilk maçı deplasmanda 3-2 kazanmıştı.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Mert, Roiser, Necip, Colley, Onana, Rashica, Salih, Amir, Gedson, Rebic, Aboubakar

Dinamo Kiev: Bushchan, Popov, Tymchyk, Syrota, Sydorchuk, Shaparenko, Karavaev, Buyalsky, Dubinchak, Vanat, Voloshyn


#UEFA Konferans Ligi
#Beşiktaş
#Dinamo Kiev
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