Beşiktaş-Dinamo Kiev
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş sahasında Dinamo Kiev'i konuk ediyor. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek. Temsilcimiz ilk maçı deplasmanda 3-2 kazanmıştı.
Muhtemel 11'ler
Beşiktaş: Mert, Roiser, Necip, Colley, Onana, Rashica, Salih, Amir, Gedson, Rebic, Aboubakar
Dinamo Kiev: Bushchan, Popov, Tymchyk, Syrota, Sydorchuk, Shaparenko, Karavaev, Buyalsky, Dubinchak, Vanat, Voloshyn