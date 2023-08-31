Beşiktaş-Dinamo Kiev
Temsilcimiz, Dinamo Kiev'i Beşiktaş Park'ta konuk etti. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golü 52. dakikada Aboubakar kaydetti.
İlk maçta rakibini 3-2 yenen Beşiktaş rövanşta da 1-0 galip gelerek Konferans Ligi gruplarına kalmayı başardı.
Beşiktaş-Dinamo Kiev maç özeti
2. dakikada Valentin Rosier’in sağ kanattan ortasında ön direkte bulunan Jackson Muleka’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Georgiy Bushchan’da kaldı.
18. dakikada Amir Hadziahmetovic’in sağ kanattan ceza sahası içine girip yaptığı ortada arka direkte Jackson Muleka’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleye doğru giderken Onur Bulut’a çarpıp yön değiştirdi.
19. dakikada Gedson Fernandes’in pasında sol kanatta topla buluşan Jackson Muleka’nın ilerleyip pasını Vincent Aboubakar aktarmak isterken meşin yuvarlak Dinamo Kievli futbolculardan döndü. Topu tekrar alan Muleka’nın ceza yayından yerden vuruşunda meşin yuvarlak sağ direğe çarpıp oyuna döndü.
38. dakikada Gedson Fernandes’in ceza sahası dışı sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla kalenin sağından dışarı gitti.
49. dakikada Salih Uçan’ın ceza sahası dışı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta kaleci Georgiy Bushchan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
52. dakikada Gedson Fernandes’in pasında ceza yayının sol tarafında topu alan Vincent Aboubakar’ın rakiplerini geçerek ceza sahası içine girip çaprazdan uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
57. dakikada Valentin Rosier’in pasında ceza sahası içi sağ tarafında topu alan Milot Rashica bekletmeden pasını içeriye çevirdi. Kale önünde Jackson Muleka’nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
83. dakikada Oleksandr Andriyevskiy’nin ceza yayı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert Günok’ta kaldı.
85. dakikada Ante Rebic’in sol taraftan ceza sahası içine girip verdiği pasta kale önünde topu alan Bahtiyar Zaynutdinov’un müsait pozisyonda vuruşunda kaleci Georgiy Bushchan meşin yuvarlağı kontrol etti.