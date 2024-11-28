Beşiktaş, Macaristan'da Maccabi Tel Aviv'i konuk ediyor. 20.45'te başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Seyircisiz oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek.
Ligde aldığı kötü sonuçların aksine Avrupa'da oynadığı son 2 karşılaşmada Olimpik Lyon ve Malmö'yü mağlup ederek 6 puan toplayan Beşiktaş, 18'inci basamakta yer alıyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan İsrail takımı ise 36 takımın mücadele ettiği ligde 35. basamakta bulunuyor.
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