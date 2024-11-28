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Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv (CANLI)

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv (CANLI)

Haber Merkezi
18:3128/11/2024, Perşembe
G: 28/11/2024, Perşembe
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Beşiktaş
Beşiktaş

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında terör devleti İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i Macaristan'ın Debrecen şehrinde ağırlıyor. Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Beşiktaş, Macaristan'da Maccabi Tel Aviv'i konuk ediyor. 20.45'te başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Seyircisiz oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek.


Ligde aldığı kötü sonuçların aksine Avrupa'da oynadığı son 2 karşılaşmada Olimpik Lyon ve Malmö'yü mağlup ederek 6 puan toplayan Beşiktaş, 18'inci basamakta yer alıyor.


UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan İsrail takımı ise 36 takımın mücadele ettiği ligde 35. basamakta bulunuyor.


İlk 11'ler
Beşiktaş:
Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Joao Mario, Gedson, Rafa, Rashica, Semih, Immobile
Tel Aviv:
Mishpati, Lemkin, Stojic, Shlomo, Jehezkel, Peretz, Overeem, Kanichowsky, Davida, Patati, Turgeman







#Beşiktaş
#Maccabi Tel Aviv
#Avrupa Ligi

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