UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, terör devleti İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da karşılaştı. Mücadeleyi Tel Aviv 3-1 kazandı.





Tel Aviv'e galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Gavriel Kanichowsky, 45+3. dakikada Dor Peretz ve 80. dakikada Patati attı. Temsilcimiz Beşiktaş'ın tek golünü ise 38. dakikada Rafa Silva kaydetti. Ayrıca 71. dakikada Immobile penaltı atışından yararlanamadı.





Bu sonucun ardından Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 6 puanda kaldı. Tel Aviv ise ilk galibiyetini alarak puanını 3 yaptı. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında deplasmanda Bodo Glimt ile karşılaşacak.













Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maç özeti izle





Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv: 0-1





Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv: 1-1





📹 Beşiktaş, Rafa Silva ile Maccabi karşısında eşitliği yakaladı.pic.twitter.com/AhmR7aJzmo — SPOR (@yenisafakspor) November 28, 2024

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv: 1-2









Immobile penaltı kaçırdı





📹 Ciro Immobile penaltı atışından yararlanamadı.pic.twitter.com/f7LcmDT5gS — SPOR (@yenisafakspor) November 28, 2024





Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv: 1-3

















Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maç özeti

1' Hakem Simone Sozza maçın ilk düdüğünü çaldı ve mücadeleye Maccabi Tel Aviv başladı.





4' Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Gavriel Kanichowsky'nin ceza alanına gönderdiği ortasında Joao Mario topu uzaklaştırmayı başardı.





20' Karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliğini Beşiktaş gerçekleştirdi. Sakatlık geçiren Gabriel Paulista oyundan çıkarken, Emirhan Topçu yerine giren isim oldu.





23' Maccabi Tel Aviv, Gavriel Kanichowsky'nin golü ile maçta öne geçti. Osher Davida'nın, Arthur Masuaku'yu ekarte ederek sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında topla buluşan Gavriel Kanichowsky, altıpas önünden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Mert Günok'un sağından ağlarla buluşturmayı başardı: 0-1.





38' Beşiktaş, Rafa Silva'nın golü ile maçta eşitliği yakaladı. Semih Kılıçsoy'un savunmadan defansın arkasına gönderdiği uzun pasla topla buluşan Rafa Silva, rakibini ekarte ederek hızla ilerledi ve ceza alanına girer girmez yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Roei Mishpati'nin solundan ağlarla buluşturmayı başardı: 1-1.





45+3' Maccabi Tel Aviv, Dor Peretz'in golü ile maçta tekrar öne geçti. Weslley Patati'nin ceza alanında soldan içeri çevirdiği pasına hareketlenen Dor Peretz, yakın mesafeden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Mert Günok'un yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 1-2





İlk yarı bu skorla sona erdi.





52' Weslley Patati'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Mert Günok topu kornere çelmeyi başardı.





60' Ceza alanında oluşan karambolde en son Cher Ndour'un yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. Ancak yapılan VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.





71' Ciro Immobile penaltıyı kaçırdı. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Ciro Immobile'nin yaptığı vuruşta Roei Mishpati gole izin vermedi.





77' Salih Uçan'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Semih Kılıçsoy'un yaptığı vuruşta top savunmadan geri geldi.





81' Maccabi Tel Aviv, Weslley Patati'nin golü ile maçta farkı ikiye çıkardı: 1-3.





Mücadele bu skorla sona erdi.

















Beşiktaş heyeti, İsraillilerle bir araya gelmedi

Beşiktaşlı yöneticiler karşılaşmayı İsrail ekibinin yöneticileriyle bir arada seyretmek istemedi. UEFA'ya konuyla ilgili talepte bulunan siyah-beyazlılar için farklı bir loca açılırken Beşiktaş yönetimi, İsraillilerle bir araya gelmedi ve iki kulübün yetkilileri mücadeleyi farklı alanlardan takip etti.





Hacıosmanoğlu, Beşiktaş'ı yalnız bırakmadı

Macaristan'ın Debrecen şehrindeki Nagyerdei Stadı'nda seyircisiz oynanan karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, siyah-beyazlı takımı yalnız bırakmadı. Hacıosmanoğlu, Beşiktaş'ın İsrail ekibi ile oynadığı karşılaşmada maçı siyah-beyazlı yöneticilerle birlikte kendilerine ayrılan locada izledi. İsrail Futbol Federasyonu Başkanı'nın, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na 3 gündür ulaşmaya çalıştığı ancak cevap alamadığı öğrenildi.





Necip Uysal takımını yalnız bırakmadı

Beşiktaş'ın tecrübeli kaptanı Necip Uysal, Macaristan'da takımını yalnız bırakmadı. Tedavisi devam eden siyah-beyazlı oyuncu, kadroda yer almamasına rağmen maç öncesinde takım arkadaşlarıyla sahaya çıkarak ısınmayı takip etti.





Immobile 3 maç sonra 11'de