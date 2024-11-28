Terör devleti İsrailli oyuncudan kışkırtan hareket: UEFA ne diyecek?

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş ile katil İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv, Macaristan'da tarafsız sahada karşı karşıya geldi. Seyircisiz oynanan maçın 23. dakikasında Tel Aviv, Gabi Kanichowsky'nin ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.
Gol sonrasında terör devleti İsrailli oyuncu, İsrail bayrağını tribünlere göstererek, asker selamı verdi. Temsilcimiz Beşiktaş'ın oyuncularını kışkırtmak isteyen Tev Avivli futbolcu, takım arkadaşlarının yanına gelmesiyle gol sevincine geri döndü.
UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde asker selamı veren milli oyunculara kınama ve Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) 50 bin euro para cezaları verdiğini duyurmuştu. Açılan soruşturma sonucunda asker selamının "politik içerikli, uygun olmayan bir davranış olarak görüldüğü" belirtilerek, sporun doğasına aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle asker selamı veren futbolcular Merih Demiral, Umut Meraş, Burak Yılmaz, Mert Günok, Zeki Çelik, Cenk Tosun, Mahmut Tekdemir, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Sinan Bolat, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç ve İrfan Can Kahveci'ye kınama cezası verilmişti.