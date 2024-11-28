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Terör devleti İsrailli oyuncudan kışkırtan hareket: UEFA ne diyecek?

Terör devleti İsrailli oyuncudan kışkırtan hareket: UEFA ne diyecek?

Haber Merkezi
21:2528/11/2024, Perşembe
G: 28/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Kanichowsky attığı gol sonrasında kışkırtan hareketlerde bulundu.
Kanichowsky attığı gol sonrasında kışkırtan hareketlerde bulundu.

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Macaristan'da terör devleti İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 23. dakikasında Tel Aviv golü bulurken, Kanichowsky attığı gol sonrasında kışkırtan hareketlerde bulundu ve asker selamı verdi. A Milli Takımımız asker selamı verdiğinde soruşturma açıp ceza veren UEFA'nın ne diyeceği merak konusu oldu.

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş ile katil İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv, Macaristan'da tarafsız sahada karşı karşıya geldi. Seyircisiz oynanan maçın 23. dakikasında Tel Aviv, Gabi Kanichowsky'nin ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.


Kışkırtan hareketler

Gol sonrasında terör devleti İsrailli oyuncu, İsrail bayrağını tribünlere göstererek, asker selamı verdi. Temsilcimiz Beşiktaş'ın oyuncularını kışkırtmak isteyen Tev Avivli futbolcu, takım arkadaşlarının yanına gelmesiyle gol sevincine geri döndü.


UEFA A Milli Takımımıza ceza vermişti

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde asker selamı veren milli oyunculara kınama ve Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) 50 bin euro para cezaları verdiğini duyurmuştu. Açılan soruşturma sonucunda asker selamının "politik içerikli, uygun olmayan bir davranış olarak görüldüğü" belirtilerek, sporun doğasına aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle asker selamı veren futbolcular Merih Demiral, Umut Meraş, Burak Yılmaz, Mert Günok, Zeki Çelik, Cenk Tosun, Mahmut Tekdemir, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Sinan Bolat, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç ve İrfan Can Kahveci'ye kınama cezası verilmişti.







#Beşiktaş
#UEFA
#Maccabi Tel Aviv

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