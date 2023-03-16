Fenerbahçe-Sevilla
Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Sevilla'yı konuk ediyor. Saat 20.45'te başlayacak karşılaşma EXXEN'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Sevilla 2-0 kazanmıştı.
Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe: Altay, Serdar, Samet, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Osayi, Rossi, Valencia, Batshuayi.
Sevilla: Dmitrovic, Nianzou, Gudelj, Telles, Rakitic, Fernando, Navas, Acuna, Torres, Gil, En-Nesyri.