|
Reklam
Reklam
Spor

CANLI | Fenerbahçe-Sevilla

Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Sevilla ile karşı karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Sevilla 2-0 kazanmıştı. Fenerbahçe-Sevilla maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

18:03 . 16/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Fenerbahçe-Sevilla

Fenerbahçe-Sevilla

Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Sevilla'yı konuk ediyor. Saat 20.45'te başlayacak karşılaşma EXXEN'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Sevilla 2-0 kazanmıştı.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Samet, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Osayi, Rossi, Valencia, Batshuayi.

Sevilla: Dmitrovic, Nianzou, Gudelj, Telles, Rakitic, Fernando, Navas, Acuna, Torres, Gil, En-Nesyri.




#Fenerbahçe
#Sevilla
#UEFA Avrupa Ligi
1 saat önce
default-profile-img
CANLI | Fenerbahçe-Sevilla
Elazığ'daki depremin ardından oluşan fay kırıkları korkuttu
İcra ve İflas Kanun teklifi TBMM'de Adalet Komisyonunda kabul edildi
Erzurum'da muvazzaf 2 subay FETÖ’den tutuklandı
Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçim takvimi
2023 Ramazan ayı ne zaman? İlk iftar, ilk sahur, ilk teravih ne zaman, saat kaçta?
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.