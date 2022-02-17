Fenerbahçe-Slavia Prag | CANLI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında bu akşam Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak ve EXXEN'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yönetecek.
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Kim, Szalai, Ferdi, Mert Hakan, Sosa, Osayi, Zajc, Pelkas, Valencia.
Slavia Prag: Mandous, Ousou, Holes, Kacharaba, Schranz, Traore, Sevcik, Plavsic, Dorley, Sor, Olayinka.
Slavia Prag'ın eksikleri
Slavia Prag'ta teknik direktör Jindrich Trpisovsky, sağlık sorunları nedeniyle takımının başına yer alamayacak.
Çek teknik adamın yanı sıra sakatlığı bulunan Lukas Masopust, Fenerbahçe maçının kafilesine dahil edilmedi. Slavia Prag, müsabakaya yardımcı antrenör Zdenek Houstecky yönetiminde çıkacak.
- Çekya Birinci Futbol Ligi'nde averajla lider durumunda bulunan Slavia Prag'ın en önemli oyuncuları arasında yer alan Jan Kuchta ile Nicolae Stanciu, ara transfer döneminde takımdan ayrıldı. Çek santrfor Kuchta, Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına, Rumen orta saha Stanciu ise Çin temsilcisi Wuhan Three Towns'a transfer oldu.