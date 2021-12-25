Galatasaray-Antalyaspor (CANLI)

Süper Lig'de zor günler geçiren Galatasaray, ilk yarının son maçında evinde Fraport-TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 18 maçta altışar galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, haftaya 24 puanla 12. sırada girdi. Galatasaray, ilk yarının son haftası öncesinde 45 puanlı lider Trabzonspor'un 21 puan gerisinde yer alıyor.
Bugün 16'da ilk santranın yapılacağı mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak ve karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.
İlk 11'ler
Galatasaray: İsmail, Oğulcan, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Aytaç, Feghouli, Halil, Kerem, Mohamed.
FTA Antalyaspor: Boffin, Floranus, Naldo, Doğukan, Güray, Mukairu, Kudriashov, Fredy, Amilton, Bünyamin, Veysel