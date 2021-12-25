​Galatasaray, Antalyaspor karşısında galibiyeti hatırladı.

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Galatasaray sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Sofiane Feghouli ve 52. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Galatasaray puanını 27'ye yükseltti. Antalyaspor ise 22 puanda kaldı. İkinci yarının ilk maçında Galatasaray sahasında GZT Giresunspor'u konuk edecek. Antalyaspor ise deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Galatasaray 7 maç sonra kazandı

Süper Lig'de oynadığı son 7 karşılaşmayı kazanamayan Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım bu süreçte 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Galatasaray son galibiyetini 55 gün önce Gaziantep'e karşı 2-0'lık skorla almıştı.

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Galibiyet hasreti 3 maça çıktı

Ligin 16. haftasında Trabzonspor'u sahasında 2-1 yenen Antalyaspor, o tarihten itibaren oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanamadı. Akdeniz ekibi bu süreçte 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Marcao ve Kerem Aktürkoğlu cezalı duruma düştü

Antalyaspor maçının 49 ve 78. dakikalarında sarı kart gören oyuncular Marcao ve Kerem Aktürkoğlu, cezalı duruma düştü. Her iki oyuncu da ligin ikinci yarısında oynanacak olan ilk maçta forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takım 8 Ocak Cumartesi günü sahasında GZT Giresunspor ile karşılaşacak.

Kerem Aktürkoğlu maça damga vurdu

Sarı-kırmızılı takımda mücadeleye ilk 11'de başlayan genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmaya damga vuran isim oldu. Feghouli'nin golünde asisti yapan Aktürkoğlu, 52. dakikada ceza sahası dışından attığı şık golle de takımını 2-0 öne geçirdi.