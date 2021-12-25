Spor Galatasaray, Antalyaspor karşısında galibiyeti hatırladı
FUTBOL FUTBOL

Galatasaray, Antalyaspor karşısında galibiyeti hatırladı

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti ve 7 maç sonra yeniden galibiyetle tanıştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray-Antalyaspor maçı kaç kaç bitti: Golleri kim attı?
Galatasaraylı futbolcuların gol sevinçleri

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Galatasaray sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Sofiane Feghouli ve 52. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Galatasaray puanını 27'ye yükseltti. Antalyaspor ise 22 puanda kaldı. İkinci yarının ilk maçında Galatasaray sahasında GZT Giresunspor'u konuk edecek. Antalyaspor ise deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Galatasaray 7 maç sonra kazandı

Süper Lig'de oynadığı son 7 karşılaşmayı kazanamayan Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım bu süreçte 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Galatasaray son galibiyetini 55 gün önce Gaziantep'e karşı 2-0'lık skorla almıştı.

Galibiyet hasreti 3 maça çıktı

Ligin 16. haftasında Trabzonspor'u sahasında 2-1 yenen Antalyaspor, o tarihten itibaren oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanamadı. Akdeniz ekibi bu süreçte 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Marcao ve Kerem Aktürkoğlu cezalı duruma düştü

Antalyaspor maçının 49 ve 78. dakikalarında sarı kart gören oyuncular Marcao ve Kerem Aktürkoğlu, cezalı duruma düştü. Her iki oyuncu da ligin ikinci yarısında oynanacak olan ilk maçta forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takım 8 Ocak Cumartesi günü sahasında GZT Giresunspor ile karşılaşacak.

Kerem Aktürkoğlu maça damga vurdu

Sarı-kırmızılı takımda mücadeleye ilk 11'de başlayan genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmaya damga vuran isim oldu. Feghouli'nin golünde asisti yapan Aktürkoğlu, 52. dakikada ceza sahası dışından attığı şık golle de takımını 2-0 öne geçirdi.

İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Trabzonspor sahasında Başakşehir'i konuk ediyor.
55 gün sonra kazandı

55 gün sonra kazandı

​Galatasaray, Antalyaspor karşısında galibiyeti hatırladı.
Muharrem İnce: Erken seçim diyorlar ortada aday yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sert iniş-çıkışlara neden olacak bir şey yoktu.

​James Webb Uzay Teleskobu'nun yolculuğu başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pitbull saldırısına uğrayan Asiye ile ilgili önemli açıklama.

​Üç kardeş hayatını kaybetmişti: Yürek yakan ayrıntılar...

2,5 ton hamsi<br>iki saatte tüketildi

2,5 ton hamsi
iki saatte tüketildi

Bi​nlerce kişi 'Hamsi Festivali'ne akın etti.

​O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'ya veda

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'ya veda

Eşi Ayten Yavaşça yazdığı şiiri okurken gözyaşlarına boğuldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.