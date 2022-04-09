Gaziantep FK-Trabzonspor

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Bakan Karaismailoğlu'ndan İBB'ye zam tepkisi: Çok yanlış bir karar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yapılan zammı eleştirerek, "Bir de toplu taşımaya zam yapılıyor. Çok yanlış bir şey. Çünkü özel araçlı yolculuklardan vatandaşı caydırmak için kaliteli, güvenli ve ekonomik bir toplu taşıma alternatifi sunmak zorundasınız. Keşke akıllarını başlarına alsalar ama üstlerine vazife olan bir işte gündeme geldiklerini gördünüz mü? Maalesef ama üstlerine vazife olmayan bütün işlerde lafları var, sözleri var. İnşallah düzelirler" dedi.