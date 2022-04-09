Gaziantep FK-Trabzonspor

Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadele beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetecek.
Karşılaşma cuma günü oynanacaktı ama ertelendi
Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, sis nedeniyle Gaziantep'e gidemedi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanın ardından Gaziantep'e saat 16.30'da gitmeyi planlayan Trabzonspor kafilesi, sis nedeniyle saat 21.50’ye alınan uçak seferi yine gerçekleşmeyince Trabzon'da kaldı. Bu gelişmelerin ardından mücadele cuma gününden cumartesiye alındı.
Muhtemel 11'ler
Gaziantep FK: Günay, Ertuğrul, Caulker, Tosca, Kitsiou, Furkan, Doğan, Maxim, Sagal, Muhammet, Figueiredo.
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Vitor, Denswil, Dorukhan, Visca, Abdülkadir Ömür, Hamsik, Nwakaeme, Cornelius.