CANLI | Hollanda-ABD

2022 Dünya Kupası grup etabı karşılaşmaları sona erdi ve ilk iki sırada yükselen takımlar, isimlerini son 16 turuna yazdırdı. Sol 16 turu da bugün oynanacak karşılaşmalarla birlikte başlıyor. İlk maçta Hollanda ile ABD karşı karşıya geliyor.
Saat 18.00'de başlayacak olan mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.
- İlk 11'ler
- Hollanda: Noppert,Blind, Aké, Van Dijk, Timber, Dumfries, Frenkie De Jong, De Roon, Klaassen, Gakpo, Depay
- ABD: Turner, Robinson, Ream, Zimmerman, Dest, Musah, Adams, McKennie, Pulisic, Ferreira, Weah