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CANLI | Hollanda-ABD

2022 Dünya Kupası son 16 turu mücadeleleri başlıyor. İlk maçta Hollanda ile ABD karşı karşı karşıya geliyor. Mücadeleden galip ayrılacak taraf, adını çeyrek finale yazdıracak. Hollanda-ABD maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: Hollanda-ABD maçı kaç kaç?
Hollanda ile ABD karşı karşı karşıya geliyor

2022 Dünya Kupası grup etabı karşılaşmaları sona erdi ve ilk iki sırada yükselen takımlar, isimlerini son 16 turuna yazdırdı. Sol 16 turu da bugün oynanacak karşılaşmalarla birlikte başlıyor. İlk maçta Hollanda ile ABD karşı karşıya geliyor.

Saat 18.00'de başlayacak olan mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

  • İlk 11'ler
  • Hollanda: Noppert,Blind, Aké, Van Dijk, Timber, Dumfries, Frenkie De Jong, De Roon, Klaassen, Gakpo, Depay
  • ABD: Turner, Robinson, Ream, Zimmerman, Dest, Musah, Adams, McKennie, Pulisic, Ferreira, Weah
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