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Portekiz-Türkiye | CANLI

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya geliyor. Portekiz-Türkiye maçının canlı anlatımı, canlı skoru ve canlı istatistiklerini haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: Portekiz-Türkiye maçı kaç kaç? Golleri kim attı?
Portekiz-Türkiye

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Porto'daki Dragao Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İsviçreli Sandro Scharer olacak.

Portekiz 11'i;

  • Diogo Costa, Dalot, Danilo, Fonte, Guerreiro, Moutinho, Bruno Fernandes, Bernardo, Otavio, Jota, Cristiano Ronaldo

Türkiye 11'i;

  • Uğurcan, Ozan Kabak, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Zeki Çelik, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Berkan Kutlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz


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