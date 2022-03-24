Portekiz-Türkiye | CANLI

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Porto'daki Dragao Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İsviçreli Sandro Scharer olacak.
Portekiz 11'i;
Diogo Costa, Dalot, Danilo, Fonte, Guerreiro, Moutinho, Bruno Fernandes, Bernardo, Otavio, Jota, Cristiano Ronaldo
Türkiye 11'i;
Uğurcan, Ozan Kabak, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Zeki Çelik, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Berkan Kutlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz
#BizimÇocuklar’ın Portekiz maçı 11’i belli oldu. 🇹🇷 #PORTUR #WCQ pic.twitter.com/gKJiZz1X6Q
#BizimÇocuklar’ın Portekiz maçı 11’i belli oldu. 🇹🇷 #PORTUR #WCQ pic.twitter.com/gKJiZz1X6Q— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) March 24, 2022