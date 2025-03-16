Bodrum FK, Süper Lig'de konuk olduğu Çaykur Rizespor'u iki golle geçti. Karadeniz ekibi maçın 50 dakikasını 10 kişi oynadı. Çaykur Rizespor-Bodrum FK maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk takım 2-0 kazandı.
Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golleri 22. dakikada kendi kalesine Alikulov ve 62. dakikada Enis Bardhi kaydetti.
Rizespor'da Samet Akaydin, maçın 40. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor 33 puanda kaldı. Bodrum FK ise puanını 30'a yükseltti.
7. dakikada Çaykur Rizespor atağında Ghezzal'ın pasında sol kanatta topla buluşan Zeqiri'nin sol çaprazdan vuruşunda kaleci Sousa, direk dibinde başarılı oldu.
22. dakikada Sipay Bodrum FK öne geçti. Sol kanattan atakta Ege'nin pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Fredy'nin vuruşunda Alikulov'a çarpan meşin yuvarlak kaleciyi yanıltarak ağlarla buluştu: 0-1.
31. dakikada Sipay Bodrum FK atağında sol kenardan kullanılan kornerde topu defans uzaklaştıramadı. Brazao, topu penaltı noktasında Fredy ile buluşturdu. Bu oyuncunun yerden sağ köşeye yaptığı vuruşta topu, kaleci Tarık Çetin kornere çeldi.
32. dakikada Sipay Bodrum FK'nin sağ kanattan kullanılan kornerde topu sol çaprazda önünde bulan Bardhi'nin şutunda kaleci Tarık Çetin yine gole izin vermedi.
40. dakikada Çaykur Rizespor 10 kişi kaldı. Karşılaşmanın 9. dakikasında Fredy'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gören Samet Akaydın, 40. dakikada da orta alanda Sipay Bodrum FK'nin gelişen atağında topa elle müdahalesi sonrasında ikinci sarı kartı görerek oyun dışında kaldı.
44. dakikada Çaykur Rizespor'un atağında kaleye uzak mesafeden Hojer'in yaptığı vuruşta kaleci Sousa'dan seken topu defans uzaklaştırdı.
Sipay Bodrum FK, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.
62. dakikada Sipay Bodrum FK farkı ikiye çıkarttı. Çaykur Rizespor'da yapılan top kaybının ardından topu kapan Mohammed, ceza sahasının solunda bulunan Bardhi'yi gördü. Bu oyuncunun sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2
90+2. dakikada Sipay Bodrum FK'da defansın arkasına sarkan Puscas'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Tarık Çetin başarılı oldu.
İki takım da net gol pozisyonu üretemediği ikinci yarıda, Sipay Bodrum FK karşılaşmayı 2-0 kazandı.