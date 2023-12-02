Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, sahasında Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.
Karşılaşmada Rizespor'a galibiyeti getiren golleri dakika (12', 90+2') Olawoyin(2) ve (17') Varesanovic kaydetti.
Başakşehir'in gollerini dakika (6') Piatek ve (45+2') Opoku attı.
7'nci sırada yer alan Çaykur Rizespor, bu galibiyetle birlikte puanını 21'e yükseltti. Başakşehir, 12 puanla düşme hattının içerisinde bulunuyor.
6’ncı dakikada Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Deniz’in derinlemesine pasında ceza sahasında topla buluşan Pıatek, topu ağlara gönderdi: 0-1.
12’nci dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Shelvey’in ceza sahasına havadan gönderdiği topa kafa ile vuran Olawoyin meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu: 1-1.
17’nci dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Ceza sahası önünde topla buluşan Zeqiri’nin doğrudan kaleye gönderdiği top kaleci Volkan’dan sekti. Kaleciden dönen topu ceza sahası içerisinde kontrol eden Varesavic'in şutunda top ağlara gitti: 2-1.
42'nci dakikada Deniz Türüç'ün sol kanattan ceza sahası içerisine havadan gönderdiği topa Piatek kafa ile vurdu. Yerden seken topu kaleci Gökhan çeldi. Kaleciden dönen topa gelişine şut çeken Figueiredo’nun vuruşunada meşin yuvarlak üsten dışarı çıktı.
45+2‘nci dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Opoku, kendi sahasından aldığı topu rakip ceza sahasına kadar sürükleyerek kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 berabere sonuçlandı.
79’uncu dakikada sağ kanattan atak yapan Başakşehir’de, Duboıs’nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Abeıd’in kalenin soluna yerden gönderdiği sert şutu kaleci Gökhan kornere çeldi.
90+2'nci dakikada ev sahibi ekip yeninde önde geçti. Sağ kanattan köşe vuruşu kazananan Çaykur Rizespor’da köşe gönderinde topun başına geçen Shelvey’in havadan arka direğe gönderdiği top savunmadan sekerek ceza sahası dışındaki Olawoyin’in önünde kaldı. Olawoyin’in gelişene kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 3-2.
Karşılaşma Çaykur Rizespor’un 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.