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Spor

Çaykur Rizespor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi

TFF 1.Lig'de ligi 2. sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'da sürpriz bir ayrılık gerçekleşti. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

20:24 . 8/06/2023 Perşembe
AA
Bülent Korkmaz yönetiminde Rizespor, 52 maçta 25 galibiyet 15 beraberlik alırken 12 maçta da mağlup oldu.

Bülent Korkmaz yönetiminde Rizespor, 52 maçta 25 galibiyet 15 beraberlik alırken 12 maçta da mağlup oldu.

TFF 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollarını ayırdı.


Yeşil-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "21 Şubat 2022'den bu yana kulübümüzde görev yapan, 31 Mayıs 2023 tarihi itibariyle sözleşmesi sona eren, Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadığımız teknik direktör Bülent Korkmaz'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.


Yaşanan bu gelişmenin ardından Karadeniz ekibinin başına İlhan Palut'un geçmesi bekleniyor.


#Çaykur Rizespor
#FUTBOL
#SÜPER LİG
#Teknik direktör Bülent Korkmaz
38 dakika önce
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